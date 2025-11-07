Tizenegy ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint ötöt a 2014-ben elcsatolt Krím félsziget, hármat a brjanszki, kettőt a kurszki, egyet pedig a kalugai régió felett semlegesítettek.
Leonyid Paszecsnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" vezetője péntek reggel közölte, hogy az ukrán fegyveres erők drónnal támadtak egy bevásárlóközpontot Novopszkovban.
(MTI)