Háború :: 2025. november 7. 11:32 ::

Tizenegy ukrán drón lelövéséről szól az orosz jelentés

Tizenegy ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint ötöt a 2014-ben elcsatolt Krím félsziget, hármat a brjanszki, kettőt a kurszki, egyet pedig a kalugai régió felett semlegesítettek.

Leonyid Paszecsnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" vezetője péntek reggel közölte, hogy az ukrán fegyveres erők drónnal támadtak egy bevásárlóközpontot Novopszkovban.

(MTI)