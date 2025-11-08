Háború, Külföld :: 2025. november 8. 18:49 ::

Zaharovának úgy tűnik, mintha több Vucsics létezne

„Néha úgy tűnik, mintha több Vucsics létezne – mást mond Moszkvában, és mást, amikor a nyugati sajtónak nyilatkozik” – fogalmazott a Délhír szerint Marija Zaharova, aki szerint elképzelhetetlen lenne, hogy orosz katonákat szerb fegyverek sebezzenek meg.

Az orosz külügy szóvivője ezzel reagált arra, hogy a szerb elnök november elején bejelentette, hogy Szerbia újraindítja és támogatja a lőszerexportot.

Vucsics a német Cicerónak adott interjúban fejtette ki, hogy Szerbiában tele vannak a lőszerraktárak, különösen nagy mennyiségű aknavető gránát áll rendelkezésre. A szerb elnök kijelentette, hogy országának nincs kifogása az ellen, ha a Szerbiából származó lőszer végül Ukrajnába kerül.

– A vevők azt tehetnek az áruval, amit akarnak – mondta Vucsics, hozzátéve, hogy Szerbia „kész felajánlani mindent, amije van, európai barátainak”, amit „fenomenális hozzájárulásnak” nevezett Európa biztonságához.

A szerb elnök szerint országa több lőszert gyárt, mint Franciaország, és hosszú távú szerződéseket szeretne kötni az Európai Unióval a lőszerexportról. Hangsúlyozta, hogy Szerbia katonailag továbbra is semleges ország marad, de „abszolút készek vagyunk együttműködni az európai hadseregekkel”.

A nyilatkozat éles fordulatot jelent Szerbia korábbi álláspontjához képest. Moszkva most emlékeztette Belgrádot arra, hogy Szerbia korábban többször is biztosította Oroszországot arról, hogy a szerb lőszerek nem kerülnek Ukrajnába.

November 5-én Vucsics be is ismerte, hogy „semmit sem garantálhat” már Moszkvának.

– Túl öreg vagyok ahhoz, hogy könnyen meggondoljam magam – fogalmazott a szerb államfő, aki a döntést gazdasági szükségszerűséggel és a munkahelyek megőrzésével indokolta.

A „semleges Belgrád” ugyan igyekszik ellenőrizni az ügyleteket, de Vucsics elismerte, hogy bizonyos fegyvereknek mégis sikerül eljutniuk a harci övezetekbe. Az európai országoknak történő lőszereladások után azoknak egy részét valószínűleg Ukrajnának adják tovább – ismerte el a szerb elnök.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SVR) korábban már arról számolt be, hogy szerb vállalatok egyre több fegyvert juttatnak el közvetett úton Ukrajnába, mégpedig az Európai Unió egyes tagállamain, például Csehországon és Bulgárián keresztül.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője óvatosabban fogalmazott. Kijelentette, Oroszország „megérti, milyen példátlan nyomás nehezedik Szerbiára”, és a szerb fegyverek exportját „egyáltalán nem egyszerű történetnek” nevezte.

Azt azonban nem lehet pontosan tudni, mekkora mennyiségű fegyvert exportál Szerbia, mivel a szerb Kereskedelmi Minisztérium már évek óta nem hozott nyilvánosságra rendszeres jelentést a fegyverexport adatairól.

(Index)