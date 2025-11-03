Háború :: 2025. november 3. 17:06 ::

Vucic beadta a derekát: vihetik már "EU-s barátai" a szerb lőszereket Ukrajnának

Szerbia készen áll fegyvereket eladni európai országoknak, az sem zavarja többé őket, ha ezek az eszközök végül Ukrajnában kötnek ki – írja az Ukrinform nyomán a Portfólió Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentésére hivatkozva.



Fotó: X

– Tele vannak a raktáraink lőszerrel, és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket. Több lőszert gyártunk, mint Franciaország, a lőszerre pedig szükség van Európában. Felajánlottam az EU-s barátainknak, hogy kössenek velünk szerződést, és vigyék el, amink van. Ez hatalmas hozzájárulás lenne a részünkről Európa biztonságához – idézi a lap Vucic elnököt.

Arról is megkérdezték a belgrádi politikust, mit szólna ahhoz, ha az európai országok a szerb lőszert végül átadnák Ukrajnának.

– Azt csinálnak vele a vevők, amit akarnak – mondta a szerb vezető.

Hozzátette ugyanakkor: Szerbia semleges állam, ugyanakkor elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni támadását, és anyagi és humanitárius tekintetben is ők nyújtották a legtöbb segítséget a megtámadott országnak az összes balkáni állam közül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Belgrád jó kapcsolatot szeretne fenntartani Oroszországgal is, és nagyban függ az orosz energiától.

– Szerb lőszerek egyébként a háború során már több ízben is eljutottak az ukrán frontra – hadiipari cégek a kormány tudta nélkül exportálták ezeket európai országokba, melyek odaadták a szállítmányokat az ukrán hadseregnek. Emiatt diplomáciai botrány is volt Belgrád és Moszkva közt, amely miatt Vucic egy ideig minden fegyverszállítást leállított.