2025. november 11. 11:50

Orosz drónokat észlelt a román légvédelem, de nem tettek semmit, mert köd volt

Ismét román területen értek földet egy drón roncsai keddre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett a román határ közelében lévő ukrán célpontok ellen - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A radarok észlelték a román légtér közvetlen közelében repülő drónok jelenlétét, és riasztották a légvédelmet, az ország délkeleti térségének ködös időjárása azonban a közlemény szerint nem tette lehetővé a járőrszolgálat vadászgépeinek felszállását. A katasztrófavédelem a telefonokra küldött RO-Alert üzenettel figyelmeztette az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát a becsapódások veszélyére.

A MAPN közleménye szerint az ukrán Izmail város folyami kikötője környékéről nagyszámú robbanás hallatszott, nem sokkal 1 óra után pedig egy lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, amely szerint egy légi jármű roncsai csapódtak be a román oldalon, a határtól 5 kilométernyire fekvő Grindu község térségében.

A becsapódás nyomán nem keletkezett tűz, a területet lezárták. A helyszínre érkezett román katonák szerint egy drón roncsai értek földet román területen.

Nicusor Dan román államfő újságírók érdeklődésére reagálva úgy értékelte: balesetről lehet szó, "korábban is történt hasonló eset".

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.

(MTI)