Nairobi szerint kenyaiakat is használnak golyófogónak az oroszok

Több mint kétszáz kenyai állampolgár harcol az orosz hadsereg oldalán Ukrajnában - közölte szerdán a nairobi külügyminisztérium, hozzátéve, hogy a kelet-afrikai országban továbbra is működnek toborzóirodák külföldi konfliktusokba való közvetítésre.

"Értesülések szerint Oroszországban a toborzás kiterjedt az afrikai állampolgárokra is, közéjük értve a kenyaiakat" - ismertette a tárca.

"Feltehetőleg több mint kétszáz kenyai csatlakozott az orosz hadsereghez (...) a toborzóhálózatok továbbra is aktívak Kenyában és Oroszországban is" - áll a közleményben.

Kenya moszkvai nagykövetsége beszámolt arról, hogy Moszkva fejenként 18 ezer dollárt (6 millió forint) ígért a kenyaiaknak a vízum-, az utazási és a szállásköltségek fedezésére. A külképviselet értesülése szerint a már Ukrajnában harcoló kenyaiak közül több megsebesült.

A nairobi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a hatóságok szeptemberben egy nairobi razzia során megmentettek az ukrajnai háborútól 21 olyan kenyai állampolgárt, akit már éppen felkészítettek bevetésre. Egy embert az ügyben letartóztattak, és büntetőeljárás indult ellene. A minisztérium szerint a szóban forgó embereket félrevezették: azt mondták nekik, hogy nem harci feladatokra, hanem például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére és festési munkákra toborozták őket.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a múlt héten azt mondta, hogy az orosz csapatok oldalán több mint 1400 katona harcol három tucatnyi afrikai országból. Szerinte egyeseket megtévesztéssel vehettek rá erre.

(MTI)