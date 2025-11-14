Háború :: 2025. november 14. 07:44 ::

Újabb holttestet adott át a Hamász Izraelnek

A Hamász átadta egy újabb izraeli túsz, Meni Godard eddig az övezetben őrzött holttestét Izraelnek - jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal csütörtök éjjel.

A 73 évesen megölt, és Beéri kibucból elhurcolt Meni Godard földi maradványait csütörtök este adta át a Hamász a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik Izraelbe szállították azonosításra.

A hadsereg egysége a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállította a koporsót, ahol éjszaka megállapították személyazonosságát.

Meni Godardot több mint két évvel ezelőtt, 2023. október 7-én gyilkolták meg Beéri kibuc megtámadásakor. Feleségét, Ajeletet szintén megölték.

A támadás reggelén a palesztinok felgyújtották otthonukat, mire a füst elől kimenekültek a biztonsági betonszobából. Kint a Hamász fegyveresei vártak rájuk, akik Menit megölték, majd holttestét Gázába hurcolták. Ajeletnek sikerült elszöknie, órákon át a bokrok között bujkált, de később őt is megtalálták és meggyilkolták.

Meni Godard Tel-Avivban született, fiatal korában kimagasló tehetségű futballista volt. Tizenhárom évesen költözött a kibucba nővére, Smuela után. Vízimentő és úszómester volt, sok éven át vezette a kibuc uszodáját. Négy gyermeket nevelt fel feleségével, akik 769 napig várták, hogy visszakaphassák és méltóképpen eltemethessék.

Még három túsz holtteste maradt a Gázai övezetben.

(MTI nyomán)