Háború :: 2025. november 14. 23:14 ::

Gázüzemű csúcserőművek ukrajnai építését finanszírozza az EBRD

Gázüzemű csúcserőművek ukrajnai építéséhez nyújt hitelfinanszírozást az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) annak biztosítására, hogy az orosz támadásokban jelentős részben lerombolt ukrajnai áramtermelő infrastruktúra a fogyasztási csúcsidőszakokban is elegendő elektromos energiát állíthasson elő.

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet a péntek esti tájékoztatás szerint a Power One nevű ukrán energiaipari magáncégnek folyósít 22,3 millió euró hitelt új, fogyasztási csúcsidőszakokban bekapcsolódó áramtermelő kapacitások és akkumulátoros energiatároló rendszerek kiépítésére.

Az EBRD ismertetése szerint a tranzakció lehetővé teszi a Power One számára fejlett technológiájú gázüzemű erőművek építését és működtetését Nyugat-Ukrajna több térségében. Az új áramtermelő létesítmények teljes kapacitása 36,8 megawatt, a tervezett áramtároló telepeké 31,5 megawatt lesz.

A program ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában az EBRD hangsúlyozta, hogy Ukrajnában hozzávetőleg 9 ezer megawatt áramtermelő kapacitás semmisült meg a háború kezdete óta, és ez már közvetlenül érinti a háztartások és az üzleti vállalkozások áramellátását, rendszeres áramszüneteket okozva.

A gázüzemű csúcserőművek a magas fogyasztási igény időszakaiban kiegyensúlyozzák a hálózat terhelését, és elejét veszik az áramszüneteknek - áll az EBRD pénteki tájékoztatásában.

A bank ismertetése szerint ezek a létesítmények rövid idő alatt bekapcsolhatók és leállíthatók, így ideális megoldást jelentenek az áramfogyasztási igény hirtelen megugrása esetén is, emellett kiegészítik az időszakosan működő megújuló energiaforrások, elsősorban a nap- és a szélerőművek termelését.

A pénzintézet pénteki tájékoztatása szerint meghaladta a 8,5 milliárd eurót az orosz invázió kezdete óta Ukrajnának folyósított teljes EBRD-finanszírozás értéke.

A londoni bank jelenleg Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében jóváhagyta az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

Az EBRD számításai szerint a tőkeemelés a háború időtartama alatt az eddigihez hasonló mértékű éves finanszírozást tesz lehetővé Ukrajna számára, és további támogatást biztosít a háború utáni újjáépítéshez.

Az ukrajnai támogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy az EBRD tavaly rekordösszegű, 16,6 milliárd euró értékű finanszírozást nyújtott a működési területéhez tartozó gazdaságoknak, 26 százalékkal többet, mint 2023-ban.

(MTI)