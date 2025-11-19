Háború :: 2025. november 19. 09:29 ::

ATACMS-rakéták elhárításáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Lelőtt az orosz légvédelem négy amerikai gyártmányú ATACMS-rakétát, amellyel az ukrán hadsereg voronyezsi objektumokra kísérelt meg csapást mérni kedden - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A közlemény szerint a négy rakétát Sz-400-as és Pancir rakétavédelmi rendszerek lőtték le. A minisztérium felvételeket mutatott be, amelyeken állítása szerint az látható, ahogy Iszkander-M rakéták megsemmisítik a Voronyezst támadó két MLRS sorozatvető-indítóállást és azok lőszerkészletét, valamint tízfőnyi személyzetét Harkov megyében, Csuhujivtól délkeletre, Voloszka Bakalija környékén.

A tájékoztatás értelmében a Voronyezs elleni támadásnak civil sérültjei nem voltak, a lezuhant törmelékek megrongálták a Voronyezsi Regionális Gerontológiai Központ és az árvaház tetőszerkezetét, valamint egy magánházat.

A minisztérium szerint az orosz légvédelem szerdára virradó éjjel 65 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg; 16-ot a Fekete-tenger, 14-14-et a voronyezsi és krasznodari, 11-et a belgorodi régió, kilencet az Azovi-tenger, egyet pedig Brjanszk megye felett.

A RIA Novosztyi azt jelentette, hogy Donyeck központjában az ukrán hadsereg éjszakai támadása után helyreállították az áramellátást. Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője kedd este rendkívüli állapotot hirdetett ki a régióban a zuevei és a sztarobesivei hőerőműben keletkezett károk miatt. A tisztségviselő közölte, hogy számos település maradt áramellátás nélkül.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők a Lviv megyei Sztrijben megsemmisítettek egy bunkerekkel felszerelt ukrán katonai bázist.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról adott ki tájékoztatást, hogy a "Donyecki Népköztársaságban" őrizetbe vett egy férfit terrorcselekmény előkészítése és hazaárulás címén. A vád szerint a gyanúsított azt tervezte, hogy felrobbant egy magas rangú regionális állami tisztviselőt, valamint az orosz alakulatok elhelyezkedéséről szolgáltatott információkat az ukrán titkosszolgálatoknak.

Az FSZB azt is közölte, hogy Novorosszijszkban letartóztatott egy, az ortodox egyházból korábban kizárt papot, aki lakosokat próbált rávenni szabotázsakciókra és az ukrán oldalon aktív Orosz Önkéntes Hadtestbe való belépésre.

(MTI)