Háború, Külföld :: 2025. november 23. 11:58 ::

Rubio: az Egyesült Államok dolgozta ki az ukrajnai béketervet

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv "erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz". Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, "az orosz fél észrevételei" és "Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei" alapján.

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. "Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk" - mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv "lényegében az oroszok kívánságlistája", amely "iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére".

Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

(MTI)