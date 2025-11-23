Háború, Külföld :: 2025. november 23. 13:44 ::

Jemenben egy bíróság kémkedésért ítélt el több embert

A jemeni húszik ellenőrzése alatt álló bíróság 17 embert ítélt halálra kémkedésért - közölte egy ügyvéd és az Iránhoz lojális milíciához kapcsolódó média.

A húszik vezette jemeni főváros, Szanaa bírósága a 17 embert az Egyesült Államok, Izrael és Nagy-Britannia javára végzett kémkedéssel vádolta meg - mondta Abdal-Baszet Gazi ügyvéd.

Egy nő 10 év börtönbüntetést kapott, míg két másik személyt felmentettek ugyanabban az ügyben - számolt be Gazi. A védőügyvédek vezetője elmondta, hogy fellebbezést nyújtottak be a szombaton hozott ítéletek ellen.

A vádlottak információkat szolgáltattak az ellenségeknek a húszik vezetőinek tartózkodási helyéről és mozgásáról, valamint a milícia rakétabázisairól - jelentette a húszik ellenőrzés alatt álló SABA hírügynökség.

Egy másik ügyben a húszik vádat emeltek több helyi segélymunkás ellen, akiket korábban kémkedés vádjával őrizetbe vettek. "A nyomozás végéig tilos kapcsolatba lépniük családtagjaikkal, de ügyvédet fogadhatnak" - mondta Gazi.

Abdal-Malik al-Húszi, a jemeni húszik katonai, szellemi és politikai vezetője korábban azzal vádolta meg az ENSZ szervezeteit, hogy kémkedésben és agresszív tevékenységekben vesznek részt.

A húszik fellépését megelőzően, augusztus végén egy izraeli támadás Szanaában megölte a csoport akkori miniszterelnökét, Ahmed al-Rahavit és kilenc minisztert.

(MTI nyomán)