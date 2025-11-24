Háború, Külföld :: 2025. november 24. 00:42 ::

Merz kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8-hoz

Friedrich Merz jelenleg kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8-országcsoporthoz, ahogy azt az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv előírja. A német kancellár erről a johannesburgi G20-csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatóján beszélt.

"Jelen pillanatban nem látom, hogy Amerikán kívül készség lenne a G7 hat tagja között Oroszországot ismét felvenni ebbe a körbe" - hangoztatta a német kancellár.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a G8-formátumhoz való visszatérésről csakis egyhangúlag születhet döntés. Hasonló nyilatkozatot tett az előző nap Emmanuel Macron francia államfő, aki szerint nincsenek meg a feltételek Oroszország ismételt felvételére.

Merz - részletek említése nélkül - közölte, hogy előterjesztett egy saját javaslatot is, hogy legalább egy lépéssel közelebb kerüljenek az ukrajnai békéhez csütörtökig, az amerikai elnök által Ukrajnának megszabott határidőig. Mint mondta, erről Genfben fognak majd tárgyalni.

"Ha a 28 pontban felsoroltak mindegyike túl sok lenne öt napra, akkor legalább megpróbálnám megtalálni azt a pontot, amelyben megegyezés születhet Oroszországgal, Ukrajnával, valamint az amerikaiak és az európaiak beleegyezésével" - fűzte hozzá.

Merz borúlátónak mutatkozott, ami a megállapodásra való idő rövidségét illeti, s újfent szilárd biztonsági garanciákat követelt a kijevi vezetés számára.

Merz az amerikai béketerv központi pénzügyi vonatkozásait is elfogadhatatlannak nevezte. Mint mondta, Washington nem rendelkezhet az orosz központi bank EU területén zárolt vagyonával. Hozzátette, hogy német szempontból azt sem tudják elfogadni, hogy az EU további 100 milliárd dollárt ehhez még hozzá is tegyen.

A kancellár felhívta a figyelmet arra, az EU jelenleg azt tervezi, hogy a zárolt orosz vagyont egy Ukrajnának nyújtott kölcsönhöz használja fel további fegyvervásárlásokra.

Az amerikai béketerv értelmében 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont fektetnének be az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai újjáépítési erőfeszítésekbe. Az Egyesült Államok a projektből származó nyereség 50 százalékát kapná meg. Európa további 100 milliárd dollárral járulna hozzá az Ukrajna újjáépítésére rendelkezésre álló beruházások növelésére. A befagyasztott orosz pénzeszközök fennmaradó részét egy külön amerikai-orosz beruházási eszközbe fektetnék be. Ez olyan közös projekteket támogatna, amelyek a kapcsolatok megerősítését és a közös érdekek növelését szolgálná.

(MTI)