Reuters: amerikai nyomásra visszafogadnák Putyint a világ nagyszínpadára

A november közepén nyilvánosságra került 28 pontos amerikai béketervezet az orosz–ukrán háború lezárására nagy visszhangot váltott ki, a többség „Putyin kívánságlistájának” tekintette azt. A lista egyik érdekes – de viszonylag keveset érintett – pontja, hogy Oroszország teljes mértékben reintegrálódik a világgazdaságba, beleértve az összes szankció feloldását; továbbá meghívást kap, hogy visszatérhessen a G8-ba.

Friedrich Merz német kancellár a hétvégén Dél-Afrikában tartott G20–találkozón határozottan kijelentette, kizártnak tartja az oroszok visszatérését a jelenleg G7 néven működő csoportba. Vele egyetértésben nyilatkozott Emmanuel Macron francia elnök is. A két vezető egyetértett abban, hogy az Egyesült Államokon kívül senki nem kívánja ezt a lépést.

A Reuters információi szerint azonban váratlan fordulat történt: európai tisztviselők felajánlják Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy térjen vissza a G8-csoportba a béketárgyalások részeként, amelyek célja az ukrajnai konfliktus végleges lezárása.

A hírügynökség szerint a fokozatos visszaintegrálás a globális gazdaságba része annak az európai ellenjavaslatnak, amelyet genfi tisztviselők dolgoztak ki annak érdekében, hogy Oroszországnak menekülőutat kínáljanak.

Oroszország tagságát a csoportban 2014-ben függesztették fel, miután visszacsatolta a Krím félszigetet Ukrajnától. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben pont Vlagyimir Putyin lett volna a csoport elnöke, amelynek az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Kanada a tagja.

(Index nyomán)