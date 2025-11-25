Háború :: 2025. november 25. 08:42 ::

Egyelőre hiába készül a Fehér Házba Zelenszkij

A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatásával, de a helyzet gyorsan változhat - jelentette ki az amerikai elnöki hivatal szóvivője hétfőn.

Karoline Leavitt helyi idő szerint a délutáni órákban fehér házi tudósítók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a genfi amerikai-ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust a Fehér Házban. Hozzátette, hosszan beszélt a történtekről Marco Rubio külügyminiszterrel, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadóval. Beszámolt arról, hogy a Marco Rubio vezette delegáció a svájci tárgyalások során az ukrán féllel pontról pontra átnézte a 28 pontos amerikai béketervet, és a pontok "túlnyomó többségéről" megegyezés született.

Hangsúlyozta, hogy a dokumentum megszövegezéséhez az ukrán fél is hozzájárult javaslataival. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a továbblépéshez az összes pontban megegyezésre van szükség, majd a háborúban álló másik fél, Oroszország egyetértésére is.

Karoline Leavitt a békemegállapodás elfogadásának határidejéről annyit mondott, hogy a háború lezárása sürgető. Megismételte, hogy az amerikai elnök az öldöklés végét akarja látni, amilyen hamar csak lehet.

Az elnöki szóvivő a "valóságtól legtávolabb állónak" nevezte azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az amerikai kormányzat a háborúban álló két fél közül az egyiknek kedvezne. Hangsúlyozta, hogy az adminisztráció egyenlő módon bocsátkozik párbeszédbe Ukrajnával és Oroszországgal.

Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti békemegállapodást is sokan kétkedve fogadták, ennek ellenére sikerült létrehozni a megegyezést.

(MTI)