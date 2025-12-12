Háború :: 2025. december 12. 19:50 ::

Bekérették az orosz nagykövetet a berlini külügyminisztériumba

A német külügyminisztérium pénteken bekérette az orosz nagykövetet az Oroszország részéről érkező és egyre gyakoribbá váló hibrid fenyegetések, a többi között kibertámadások és szabotázsakciók miatt - jelentette be a tárca egyik szóvivője.

A tárca részéről azt vetették Moszkva szemére, hogy az orosz katonai hírszerzés irányította a német légiforgalmi irányítás ellen 2024-ben intézett kibertámadást, valamint hangsúlyozta, hogy Oroszország destabilizációs kampányt folytatott a németországi választások idején.

"Szorosan figyelemmel kísérjük Oroszország tevékenységét, és fel fogunk lépni ellene" - szögezte le a szóvivő, egyúttal hangsúlyozta: Oroszország "nagyon is valós" fenyegetést jelent Németország biztonságára nézve.

Oroszország berlini nagykövetsége egyelőre nem reagált a bejelentésre.

(MTI)