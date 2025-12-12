Háború :: 2025. december 12. 20:59 ::

"Elítélték" a Nemzetközi Büntetőbíróság kilenc tagját Moszkvában

A Moszkvai Városi Bíróság távollétükben elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét és nyolc bíráját orosz állampolgárok jogsértő üldözése címén - közölte pénteken az orosz főügyészség.

Karim Khan főügyészt 15 évi szabadságvesztésre ítélték, amelyből az első 9 évet börtönben, a fennmaradó időt pedig fegyházban kell(ene) letöltenie. A bírókat 3 és fél és 15 év közötti szabadságvesztésre ítélték.

"A bíróság megállapította, hogy 2022 februárjától márciusáig Hágában Karim Khan, az ICC (fő)ügyésze jogellenesen vonta büntetőjogi felelősségre az Oroszországi Föderáció állampolgárait. Az ICC elnöksége jogalap nélkül utasította a kamara bíráit arra, hogy nyilvánvalóan jogellenes letartóztatási parancsokat adjanak ki ellenük" - hangzott a főügyészség által kiadott közlemény.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) arról számolt be, hogy elmarasztaló ítélet született az ICC bírái - Akane Tomoko, Rosario Salvatore Aitala, Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Hajkel Ben Mahfúd -, valamint az ICC elnöke, Piotr Józef Hofmanski, és helyettesei - Luz del Carmen Ibánez Carranza, Bertram Schmitt és Renée Adélaide Sophie Alappini-Gansu - ellen. Mindannyian bűnösnek találtattak az orosz állampolgárok jogellenes üldözésével kapcsolatos orosz jogszabályok megsértésében.

A főügyész és a bírók ellen nemzetközi körözést adtak ki.

Az ICC tárgyalás-előkészítő kamarája 2023. március 17-én elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova orosz gyerekjogi biztos letartóztatását, azzal vádolva meg őket, hogy "törvényellenesen hurcoltattak el gyerekeket Ukrajnából". Három nappal később az SZK büntetőeljárást indított az ICC-nek a letartóztatási parancsot kibocsátó bírái ellen.

Moszkva ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy - egyébként Washingtonhoz és Pekinghez hasonlóan - nem ismeri el az ICC joghatóságát, és számára jogi szempontból e bíróság minden döntése semmis. Moszkva több közvetett megnyilvánulásában a vádat is valótlannak minősítette.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő 2025. szeptember 18-i sajtótájékoztatóján hamisnak nevezte azokat az ukrán és a velük egybehangzó egyéb állításokat, amelyek szerint Oroszország átnevelési céllal több tízezer ukrán gyereket rabolt el. Rámutatott, hogy Ukrajna nem próbálta nevekkel és tényekkel alátámasztani ezeket a vádakat, és csak egyszer, 2025. június 2-án, Isztambulban adott át az orosz tárgyalóküldöttségnek egy 339 névből álló listát. A lajstrom azonban, mint mondta, az ellenőrzés után nem bizonyult teljesen hitelesnek, mert felnőttek és olyan gyermekek is szerepeltek rajta, akik soha nem jártak Oroszországban, vagy már régen elhagyták az országot. Emellett leszögezte, hogy az orosz külügyminisztérium kész ellenőrizni az bármilyen hasonló listát, függetlenül attól, hogy ki és mikor teszi közzé őket.

(MTI)