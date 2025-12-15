Háború :: 2025. december 15. 21:30 ::

Berlini egyezkedés: többnemzeti fegyveres alakulatot küldenének Ukrajnába

A berlini tárgyalásokon a nyugati és európai vezetők átfogó megállapodást kötöttek Ukrajna hosszú távú biztonságáról és gazdasági támogatásáról, üdvözölve a Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiben elért jelentős előrelépést - számolt be a Sky News nyomán a Portfólió.



Fotó: Clemens Bilan / Getty Images

Újabb részletek derültek ki a berlini tárgyalások eredményeiről. A német kormány a részt vevő vezetők nevében sajtóközleményt adott ki, amelyben üdvözölték a Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiben elért jelentős előrelépést. A nyilatkozat kiemelte az elmúlt hetekben zajló szoros együttműködést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump csapatai, valamint az európai partnerek között. A vezetők megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak egy tartós béke megteremtésén, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását és Európa biztonságát.

A közlemény szerint a háború lezárására irányuló erőfeszítések a következő kötelezettségvállalásokat tartalmazzák:

Az aláíró felek folyamatos és jelentős támogatást nyújtanak Ukrajna fegyveres erőinek fejlesztéséhez. A tervek szerint a hadsereg létszáma békeidőben 800 ezer főn marad, az elrettentés és a területvédelem biztosítása érdekében.

Európai vezetésű, többnemzeti fegyveres alakulatot hoznak létre a részvételre hajlandó országok bevonásával, amerikai támogatással. Ez a haderő Ukrajnán belül működik majd, és segíti az ukrán erők újjászervezését, a légvédelem megerősítését, valamint a tengeri biztonság garantálását.

Amerikai vezetésű tűzszünet-ellenőrző mechanizmust állítanak fel nemzetközi részvétellel. Ennek feladata a jövőbeli esetleges támadások korai jelzése, valamint a tűzszünet megszegésére adott gyors válasz biztosítása.

A felek jogilag kötelező érvényű vállalást tesznek arra, hogy egy jövőbeli fegyveres támadás esetén intézkedéseket hoznak a béke helyreállítására. Ez magában foglalhat fegyveres erőt, hírszerzési és logisztikai segítséget, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket.

Támogatják Ukrajna gazdasági fellendülését és újjáépítését, valamint a kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodások kialakítását. A dokumentum rögzíti, hogy Oroszországnak kártérítést kell fizetnie, és ezzel összefüggésben az orosz állami vagyoneszközök befagyasztva maradnak az Európai Unióban.

A vezetők megerősítették, hogy erőteljesen támogatják Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

A nyilatkozatot Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság vezetői, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei írták alá.