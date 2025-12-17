Háború :: 2025. december 17. 21:44 ::

Merz: még nem döntöttünk a részvételről egy esetleges békefenntartó kontingensben

Friedrich Merz német kancellár szerdán a szövetségi törvényhozás alsóházában (Bundestag) felszólalva nyitva hagyta Németország részvételét egy esetleges békefenntartó kontingensben, amelyhez az ukrajnai békemegállapodás ismertté vált tervezetei szerint az európai országok önkéntesen csatlakozhatnának.

"Vannak kérdések ezen a világon, amelyekre nem olyan egyszerű választ találni, mint ahogy azt Önök talán elképzelik. És ez a kérdés ezek közé tartozik" - hangoztatta a kereszténydemokrata politikus.

Merz rávilágított, hogy Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról van szó egy tűzszünetet követően, amelyről meg kell egyezni Oroszországgal. Mint mondta, mindaddig, amíg lesz beleszólása, megpróbája elkerülni a 2014-es minszki megállapodások év hibáinak megismétlődését, amelyek "Ukrajnát biztonsági garanciák hiányában továbbra is kiszolgáltatták Oroszországnak".

A német kancellár hangsúlyozta, hogy a csütörtöki EU-csúcstalálkozón Brüsszelben nem hagy majd kételyt afelől, hogy Ukrajnát addig fogják védeni határainak erőszakos megváltoztatásától, amíg szükséges.

Több európai ország Ukrajna és az Egyesült Államok tárgyalódelegációival folytatott kétnapos egyeztetések nyomán hétfőn javasolta egy európai vezetésű, az Egyesült Államok által támogatott, többnemzetiségű haderő létrehozását egy esetleges békemegállapodás biztosítására. Ennek feladata kiterjedne az ukrán hadsereg támogatására, valamint az ukrán légtér és tengeri térségek biztosítására, "egyebek között műveletek végrehajtásával Ukrajna területén".

A német kancellár szerdán ismét állást foglalt amellett, hogy az uniós tagországok vezetői mielőbb döntsenek a Nyugaton befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról Ukrajna támogatására. Úgy vélte, ez nagyon fontos eszköze annak, hogy nyomást gyakoroljanak Oroszországra az ukrajnai béke érdekében.

(MTI)