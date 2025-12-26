Háború :: 2025. december 26. 15:38 ::

"Boldog karácsonyt mindenkinek, a halott terroristáknak is!"

Nigéria biztosította azokat a hírszerzési információkat a dzsihadistákról, amelyek alapján az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira - közölte pénteken Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter.

"Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/AUUmTMABSs December 26, 2025

A miniszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az akció előtt 19 perces beszélgetést folytattak, majd újabb öt percet beszéltek, közvetlenül a támadás megindítása előtt. Tuggar elmondta: Bola Tinubu nigériai államfő jóváhagyta az amerikai csapások végrehajtását.

Az X-en Kimiebi Imomotimi Ebienfa, a nigériai külügyminisztérium szóvivője azt írta: a csütörtökön az északnyugat-nigériai Sokoto államban végrehajtott katonai akció az Iszlám Állam ellen közös amerikai-nigériai terrorellenes művelet volt, válaszul az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus állandó fenyegetésére.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam ellen a keresztények védelmében. "Az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredéke ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak, mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben" - fogalmazott Donald Trump, felidézve, hogy korábban már figyelmeztette a terrorszervezetet: amennyiben nem hagynak fel a "keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt".





W President Trump in the FU*CKing Chat. My President Trump just decleared war against the whole Nigeria Northern Politicians sponsoring Terrorists by declaring a strike against ISIS in Nigeria and destroying the political terrorist investments.W President Trump in the FU*CKing Chat. pic.twitter.com/m1JwUkpowy December 26, 2025

"Boldog karácsonyt mindenkinek, a halott terroristáknak is, akiknek a száma növekedni fog, ha folytatják a keresztények gyilkolását" - írta az amerikai elnök a Truth Social oldalon.

A nigériai külügyminiszter pénteki nyilatkozatában azt mondta, hogy a műveletet "nem egy bizonyos vallás" határozta meg.

A külügyi tárca közleménye szerint Nigéria terrorizmus elleni küzdelmét nem befolyásolja, hogy milyen vallásúak az áldozatok. A nigériai kormány elítéli "a terrorista erőszak minden formáját", függetlenül attól, hogy az keresztény, muszlim vagy más közösségek ellen irányul - emelték ki.

Az amerikai hadsereg afrikai parancsnoksága az X-en azt közölte, hogy "Sokoto államban az Iszlám Állam számos terroristájával végeztek a műveletben, amelyet a nigériai hatóságok kérésére hajtottak végre".

(MTI nyomán)