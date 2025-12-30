Háború :: 2025. december 30. 09:46 ::

Újra bombázhatják Iránt, elszabadulhat a pokol Gázában - Trump megdolgozott a legújabb izraeli plecsniért

Hétfőn találkozott Donald Trump amerikai és Benjamin Netanjahu izraeli elnök Trump floridai Mar-a-Lago-i birtokán – közölte a Reuters. A találkozón a gázai háború mellett szóba került Irán, Szíria és Törökország is.





True friendship is proven in moments of challenge, and President Trump has stood with Israel every step of the way. 🇺🇸🇮🇱… Israel has never had a friend in the White House like President Trump. His leadership, clarity, and unwavering support for Israel are exceptional.True friendship is proven in moments of challenge, and President Trump has stood with Israel every step of the way. 🇺🇸🇮🇱… pic.twitter.com/KwLGtatNsC December 29, 2025

Az Egyesült Államok támogathat egy újabb nagyszabású csapást Irán ellen, amennyiben Teherán újra megkezdi ballisztikus rakéta- vagy nukleáris fegyverprogramjának újjáépítését, közölte az amerikai elnök.

„Azt olvasom, hogy fegyvereket és más dolgokat halmoznak fel, és ha ez így van, akkor nem azokat a helyszíneket használják, amelyeket megsemmisítettünk, hanem esetleg másokat” – mondta Trump a találkozót követő sajtótájékoztatón.

– Pontosan tudjuk, hová mennek, mit csinálnak, és remélem, nem teszik ezt, mert nem akarunk üzemanyagot pazarolni egy B–2-esre. Ez oda-vissza egy 37 órás út. Nem akarok rengeteg üzemanyagot elpazarolni – tette hozzá, utalva a korábbi csapásban használt bombázóra.

Trump has now met with Netanyahu more times in under a year than Biden did in his entire presidency. Oh and he's threatening war with Iran...again pic.twitter.com/jK9yLKkeiH December 29, 2025

Irán – amely júniusban 12 napos háborút vívott Izraellel – a múlt héten közölte, hogy ebben a hónapban már másodszor tartott rakétagyakorlatokat.

Elszabadulhat a pokol Gázában

„Elszabadul a pokol” – figyelmeztetett Trump arra a kérdésre válaszolva, mit tesz, ha a Hamász nem teszi le a fegyvert. A harcok során már korábban is tett hasonló kijelentéseket. Kijelentette, hogy szeretné elindítani az Izrael és a Hamász között októberben megkötött tűzszüneti megállapodás második szakaszát, amely két évnyi gázai harc után jött létre. Ez a lépés nemzetközi békefenntartó erők telepítését vonná maga után a palesztin területen.

Trump hangsúlyozta, más közel-keleti államok már bejelentették, hogy közbeavatkoznak, ha a Hamász a megállapodásoktól eltérően nem teszi le a fegyvert.

"Ha most nem teszik le a fegyvereiket, akkor ezek az országok meg fogják semmisíteni őket" - jelentette ki. "Szörnyen fognak járni" - fűzte hozzá.

Ám a következő szakasz elérése komoly akadályokba ütközhet, ugyanis Izrael és a Hamász kölcsönösen súlyos szerződésszegésekkel vádolja egymást. A Hamász, amely elutasította a lefegyverzést, ismét erősíti ellenőrzését, miközben az izraeli csapatok a Gázai övezet mintegy felében továbbra is be vannak ásva. Izrael jelezte: ha a Hamász nem fegyverzi le magát békés úton, katonai műveleteket indít ennek kikényszerítésére.

A tűzszünet első szakasza részleges izraeli kivonulást, a segélyek növelését, valamint túszok palesztin fogvatartottakra és elítéltekre történő cseréjét foglalta magában. Trump terve a gázai háború lezárására végső soron Izrael kivonulását, a Hamász lefegyverzését és kormányzati szerepének feladását tartalmazza. A tűzszünet következő fázisához Netanjahu várhatóan azt is követeli majd, hogy a Hamász az első szakasz lezárásaként szolgáltassa vissza a Gázában maradt utolsó izraeli túsz földi maradványait. Az elhunyt túsz, Ran Gvili családja is a miniszterelnök delegációjával utazott Floridába.

Izrael még nem nyitotta meg a Gáza és Egyiptom közötti rafahi átkelőt – amely szintén Trump tervének feltétele –, mondván, erre csak Gvili maradványainak visszaszolgáltatása után kerül sor. Trump elmondta: Netanjahuval nem értenek teljes mértékben egyet az Izrael által megszállt Ciszjordánia kérdésében, de nem részletezte a nézeteltérést.

"Hosszú ideje folyik a vita, egy nagy vita Ciszjordániáról. És nem mondanám, hogy 100 százalékban egyetértünk Ciszjordániával kapcsolatban. De megoldást fogunk találni" - válaszolta az elnök azon újságírói kérdésre, hogy a zsidó telepesek okozta erőszak alááshatja-e a békét.

Izrael bizalmatlan az új szír vezetéssel szemben

A találkozó előtt Trump újságíróknak azt mondta, Netanjahuval megvitatja a török békefenntartók esetleges gázai telepítését. Ez kényes kérdés: Trump gyakran dicsérte Recep Tayyip Erdogan török elnököt, miközben Izrael és Törökország viszonya jóval hűvösebb.

Netanjahu szerint Izrael célja a békés határ biztosítása Szíriával, Trump pedig azt mondta, biztos benne, hogy Izrael jól kijön majd Ahmed al-Sara’a elnökkel, aki azután került hatalomra, hogy tavaly megbuktatták a régóta uralkodó Bassár el-Aszadot. Izrael azonban bizalmatlan az új vezetővel szemben – aki korábban az al-Kaida tagja volt –, olyannyira, hogy júliusban kormányzati épületeket bombázott Damaszkuszban.

A jutalom: különleges zsidó plecsnit kap Izrael szolgája

Izrael-díjjal tüntetik ki Donald Trump amerikai elnököt - jelentette be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnökkel tartott megbeszélését követő közös sajtótájékoztatójukon Floridában hétfőn.

Az izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy Trump elnök "számos hagyománnyal szakított", de az emberek később meglepetésükre megállapították, hogy "végtére talán mégis igaza volt".

Benjámin Netanjahu szerint ezért Izrael is szakítani fog egy hagyománnyal, és Trumpot egy olyan díjjal fogja kitüntetni, amelyet eddig még sosem nyújtottak át olyan embernek, aki nem rendelkezik izraeli állampolgársággal. Azt mondta, erről Joáv Kis oktatási miniszter tájékoztatta telefonon.

Trump elnököt Izrael és a zsidó nép érdekében tett "kiemelkedő érdemeiért" tüntetik ki. Az Izrael-díj a zsidó terrorállam legrangosabb kitüntetése.