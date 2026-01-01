Háború :: 2026. január 1. 19:05 ::

Már 11 millió ember menekült el Zelenszkij Ukrajnájából

11 millió ukrán állampolgár távozott külföldre. A Külügyminisztérium hivatalos statisztikája ennél valamivel alacsonyabb – mondta Dmitro Lubinec, Ukrajna Legfelső Tanácsának emberi jogi megbízottja, akit az Unian idézett.



Fotó: Markus Schreiber/AP

– 11 millió ukrán állampolgár távozott külföldre. 11! Ma kaptam hivatalos választ a külügyminisztériumtól – ott 8,5 millió állampolgár szerepel. De tudjuk, hogy egy részük nem regisztrálja magát a konzulátuson, ezért az ukrán hatóságok nem látják őket – jegyezte meg Lubinec.

– Az ukránok tömeges hazatérésére csak 2027 után lehet számítani. Valószínűleg ez a folyamat lassú ütemben fog zajlani – körülbelül 100 ezer fő évente, áll a Nemzeti Bank Ukrajna jelentésében.

Megjegyzik, hogy az ukránok hazatérésének gyorsaságát jelentősen befolyásolja az ukrán biztonsági helyzet, a gazdasági fellendülés üteme és az ukránok életkörülményei az európai országokban.