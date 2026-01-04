Háború, Külföld :: 2026. január 4. 19:05 ::

A "gázai mészáros" egyetért kedves barátja venezuelai akciójával

Benjámin Netanjahu, a "gázai mészáros" kormánya támogatásáról biztosította Donald Turmp amerikai elnököt a venezuelai katonai akcióban a kormány szokásos vasárnapi ülésén.

"Venezuela kapcsán szeretném kifejezni a teljes kormány támogatását az Egyesült Államok határozott döntése és elszánt fellépése iránt, amely a szabadság és az igazság visszaállítását célozza ebben a térségben is" - mondta az izraeli kormányfő.

"Hozzá kell tennem, hogy jelenleg fordulatot látunk általában Latin-Amerikában: több ország visszatér az amerikai tengelyhez, és nem meglepő módon megújítja kapcsolatait Izraellel is".

"Ezt üdvözöljük, gratulálunk Trump elnök döntéséhez, és tisztelgünk az amerikai fegyveres erők előtt is, amelyek tökéletes műveletet hajtottak végre. Az ilyesmit tudjuk értékelni" - dicsérte az amerikai akciót az izraeli miniszterelnök.

"Azonosulunk az iráni nép küzdelmével és a szabadság, a liberalizmus és az igazság iránti törekvéseivel. Nagyon is lehetséges, hogy olyan pillanat előtt állunk, amikor az iráni nép a saját kezébe veszi a sorsát" - mondta Netanjahu a kormányülés elején az iráni lázongásokról.

Az izraeli kormányfő beszámolt amerikai útjáról is, kiemelte kiváló kapcsolatát Trump elnökkel, s egyetértésüket a Hamász lefegyverzésének követelésében. "Ez alapvető és szükséges feltétele húszpontos tervének megvalósításához. Ebben semmilyen engedményt nem tett, és semmiféle rugalmasságot nem mutatott"- mondta Netanjahu a kormány ülésén.

(MTI nyomán)