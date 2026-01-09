Háború :: 2026. január 9. 20:08 ::

A zaporizzsjai Zelene elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Zelene települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és összesen öt települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 8760 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 174 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet - köztük egy német Leopard tankot -, három sorozatvetőt - köztük egy cseh Vampire-t -, négy légvédelmi rendszert - köztük egy német IRIS-T típusút -, 21 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 14 rakétáját, öt Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá négy reaktív pilóta nélküli repülőszerkezetet és 1327 repülőgép típusú drónt.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért a január 3-tól 9-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, katonai célokat szolgáló energetikai, közlekedési, repülőtéri és kikötői infrastruktúrára, lőszer- és üzemanyagraktárokra, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, drónkezelőket kiképző központokra, valamint ukrán katonák és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint e támadásokat válaszul indították az orosz polgári célpontok elleni ukrán terrortámadásokra.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

