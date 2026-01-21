Háború :: 2026. január 21. 13:57 ::

Még a héten találkozik Trump két zsidója Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába utazik, hogy ott találkozzanak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – mondta Witkoff a CNBC-nek adott interjújában. Ott az is kiderült, hogy a találkozót az orosz fél kezdeményezte, ami Witkoff szerint ez egy jelentős állásfoglalás is a részükről – írja a Reuters. A találkozót már egy hete meglebegtette a Bloomberg.

A Kreml a múlt héten közölte, hogy készülnek Witkoff és Jared Kushner moszkvai fogadására a béketárgyalásokkal kapcsolatban, de időpontot még nem tűztek ki. Amikor arról kérdezték, hogy Putyin csatlakozik-e Trump Béketanácsához, Witkoff azt felelte, hogy „azt hiszem”, és megismételte, hogy Putyint meghívták oda.

A Bloomberg forrásai szerint a két amerikai küldött a legújabb béketervezetet fogja bemutatni az oroszoknak. A tárgyalások várhatóan kiterjednek azokra a biztonsági garanciákra, amelyeket az Egyesült Államok és Európa nyújtana Ukrajnának a békeegyezmény betartásának biztosítása, valamint az ország háború utáni újjáépítése érdekében.

Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója a múlt héten kijelentette, hogy a közel négy éve tartó orosz-ukrán háború megoldásáról szóló tárgyalások ezen a héten a svájci világgazdasági fórumon folytatódnak.

(Telex)