Ukrajnai-orosz-amerikai találkozóra kerülhet sor holnap és holnapután az Egyesült Arab Emírségekben

Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy tudomása szerint holnap és holnapután – pénteken és szombaton – kerül sor az első háromoldalú találkozóra az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével.

A Sky News beszámolója szerint az ukrajnai államfő elmondta, hogy a tárgyalásokat az Egyesült Arab Emírségekben tartják, ugyanakkor utalt rá, hogy a kezdeményezés váratlanul érkezett Washington részéről.

– Remélem, hogy az Emírségek tudnak róla. Igen. Néha ilyen meglepetésekkel szolgál az amerikai fél – tette hozzá.

A bejelentés komoly lépést jelenthet az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezése felé: ez lenne az első alkalom, hogy mindhárom fél képviselői egy asztalnál ülnek, hogy a konfliktus lezárásáról tárgyaljanak.

(Index nyomán)