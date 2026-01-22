Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. január 22. 21:30 ::

Humanitárius munkát végző szervezet tevékenységéről riportot készítő újságírókat gyilkolt a "legerkölcsösebb"

Humanitárius munkát végző egyiptomi önkéntesek tevékenységéről riportot készítő három palesztin újságíró járművére indított rakétát és gyilkolta meg őket az izraeli hadsereg a Gázai övezet középső részén. Rajtuk kívül további kilenc halálos áldozata van a támadásnak. Az izraeli hadsereg később azt állította, hogy „a Hamász drónkezelő terroristáit” vették célba. Az izraeli hadsereg 2023. október 7. óta 260 újságírót gyilkolt meg – írja a bbc.com/arabic és a qudspress.com.



Meggyilkolt újságíró felszerelése a Gázai övezetben (fotó: Quds Press)

A Gázai övezet középső részén levő (pontosabban csak volt) Az-Zahrá város közelében az izraeli hadsereg tegnap tüzérségi támadást hajtott végre a helyszínen humanitárius tevékenységet folytató Egyiptomi Bizottság önkéntesei ellen. A tűzszüneti egyezményt naponta többször is megsértő, s a népirtással rövid időre sem felhagyó izraeli hadsereg támadásának legalább 12 ember, köztük három palesztin újságíró halálos áldozata lett. A három palesztin újságíró az Az-Zahrá város közelében levő, s a lakóhelyükről elűzött palesztinok számára felállított menekülttáborban humanitárius tevékenységet végző Egyiptomi Bizottság munkájáról készített riportot, miközben járművüket rakétatalálat érte.

A három újságíró, Abd er-Raúf Szamír Saat, Mohammad Szaláh Kastá és Anasz Abdalláh Goneim járművét közvetlen rakétatalálat érte, amelynek következtében a meggyilkoltak holtteste teljesen elszenesedett.



A három meggyilkolt palesztin újságíró (fotó: Moein Al Dhaba)

Az izraeli hadsereg szóvivősége nem sokáig váratta a sajtót a szokásos hazugságával, amely ezúttal így hangzott: „Az izraeli hadsereg elkötelezett a Gázai övezetben 2025. október 10. óta érvényben lévő tűzszünet mellett, s tevékenysége kizárólag a terrorista infrastruktúra, illetve az izraeli fegyveres erőket fenyegető jelenségek ellen irányul. Az izraeli hadsereg ezúttal a Gázai övezet középső részén a Hamász drónokat működtető terroristáit vette célba. A részletek kivizsgálása folyamatban van” – olvasható az izraeli hadsereg közleményében.

A Gázai övezet Kormányzati Médiahivatala szerdán bejelentette, hogy az izraeli hadsereg 260 újságírót gyilkolt meg a Gázai övezetben folyó népirtó háború kezdete óta. A hivatal szerint a tegnap meggyilkolt újságírók több helyi, Gázai övezetbeli médiummal is együttműködtek, és éppen ezért az újságírók és a médiaszakemberek szisztematikus levadászása keretében gyilkolták meg őket. A Gázai övezetbeli Kormányzati Médiahivatal a leghatározottabban elítéli az izraeli megszállók szándékos politikáját, amelynek értelmében palesztin újságírókat gyilkolnak meg, s felszólítja a Nemzetközi Újságírói Szövetséget, az Arab Újságírók Szövetségét és a világ összes újságírói szervezetét, hogy ítéljék el ezeket a bűncselekményeket, álljanak ki a sajtószabadságért, és védjék meg a média munkatársait. A Kormányzati Médiahivatal az izraeli megszállókon kívül ezekért a bűncselekményekért teljes mértékben felelősnek tartja a Gázai övezetbeli népirtást támogató országokat is.

A qudspress.com hírportál hozzáteszi: Izrael amerikai és európai támogatással 2023. október 7. óta népirtást követ el a Gázai övezetben, beleértve az öldöklést, éheztetést, az infrastruktúra pusztítását, a lakóhelyről történő elűzést és a letartóztatásokat, miközben a zsidó állam figyelmen kívül hagyja a népirtás abbahagyására vonatkozó nemzetközi felhívásokat és a Nemzetközi Büntetőbíróság utasításait. A jelenleg is zajló népirtás folyamán eddig több mint 242 000 palesztin halt meg, illetve sebesült meg, többségük gyermek és nő. Több mint 11 000 az eltűnt személy, emellett több százezer a lakóhelyéről elűzött menekült és az éhínségnek kitett palesztin. Az éhínség halálos áldozatai többnyire a gyermekek közül kerülnek ki. A népirtás és a szisztematikus pusztítás következtében a Gázai övezet legtöbb városa és más épített területének tekintélyes része egyszerűen eltűnt a térképről.



Az-Zahrá város romokban (fotó: aljazeera.net)

Így tűnt el a térképről a nem is olyan régen még a Gázavárostól délre elterült Az-Zahrá városa is, amelynek közelében tegnap az izraeli hadsereg meggyilkolta az egyiptomi humanitárius segélyszervezet munkájáról tudósító három palesztin újságírót, illetve további kilenc palesztint. A népirtó hadjárat megindítása előtt Az-Zahrá városnak közel hétezer lakosa volt, s itt működött a Palesztina Egyetem. A várost Izrael lerombolta, s az életben maradt lakosság két éven keresztül a szabad ég alatt volt kénytelen meghúzni magát. A palesztinok nemzetközi segítséggel, így a fentebb említett Egyiptomi Bizottságéval, jelenleg ideiglenes sátortáborokat létesítenek a romokban heverő Az-Zahrá közelében.



Az-Zahrá város romokban (fotó: UNRWA)

Egyébként az Az-Zahrá (الزهراء) nőnemű arab szó jelentése „fényes”, „ragyogó” – ezzel a jelzővel illették annak idején Fátimát, Mohamed próféta kedvenc leányát. Magát a várost pedig Jászer Arafat alapította 1998-ban.

Hering J. – Kuruc.info