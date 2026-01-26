Háború :: 2026. január 26. 14:50 ::

Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba - közölte kedden az EU-tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület.

A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A tilalom a jogszabály hatálybalépését követő hat hét után válik alkalmazhatóvá, de a már meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe.

Az EU-tagállamoknak a gázimport engedélyezése előtt ellenőrizniük kell, melyik országból indult a termelés. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek, illetve elérhetik a vállalat éves globális árbevételének 3,5 százalékát vagy az érintett tranzakció becsült forgalmának 300 százalékát - olvasható a testület sajtóközleményében.

A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, és ki kell térniük az orosz gáz kiváltásának lehetséges nehézségeire. A vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről. Azoknak az országoknak, amelyek még importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk.

Vészhelyzet esetén, ha az ellátásbiztonság egy vagy több tagállamban súlyosan veszélybe kerül, a bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat.

A rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, és a kihirdetést követő napon lép hatályba, közvetlenül alkalmazandó lesz valamennyi tagállamban.

(MTI)