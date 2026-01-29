Háború :: 2026. január 29. 10:58 ::

Szőke diplomácia: Kaja Kallas még mindig azt hiszi, a szankcióik miatt fogja Putyin leállítani a háborút

Mivel minden olyan eszköz jó, amellyel Oroszországot nyomás alá lehet helyezni, valamint valódi tárgyalásokra lehet kényszeríteni, ezért az Európai Unió pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Kaja Kallas hangsúlyozta: az Abu-Dzabiban összegyűlt tárgyalók között az orosz oldalon csak katonai küldöttek vannak jelen, akiknek nincs mandátumuk semmilyen megegyezésre, ami szerinte azt jelenti, hogy "biztosan nem veszik komolyan a békét".

A béketeremtés helyett Oroszország továbbra is bombázza az ukránokat, a téli hideget fegyverként próbálja használni arra, hogy megadják magukat - mondta a főképviselő. Humanitárius katasztrófa közeleg Ukrajnában - figyelmeztetett. "A jelenleginél nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy engedményeket tegyen a béke érdekében" - fogalmazott.

Ha az ukránok engedményeket tesznek, akkor azt az ország egészének békéje érdekében teszik. Ezért - emelte ki - erős biztonsági garanciák által szavatolni kell, hogy Oroszország ne támadhassa meg újra az országot. Ezen erőfeszítésben az unió mellett részt kell vállalnia Amerikának is - közölte Kallas, majd hozzátette: ahhoz, hogy bármilyen békemegállapodás működhessen, abban az európaiaknak is részt kell venniük.

Kérdésre válaszolva kijelentette: nem tartja elképzelhetőnek, hogy a tagországok külön európai hadsereget hozzanak létre. Véleménye szerint egy európai haderőt "a már létező hadseregeknek" kell alkotniuk. Annak parancsnoki struktúráját azonban gondosan ki kell dolgozni az egyértelmű vezetés érdekében - hangoztatta.

Iránnal kapcsolatban a főképviselő előrevetítette azt a várakozását, hogy a miniszterek megszorító intézkedéseket fogadnak el a békés tüntetőkkel szembeni erőszak alkalmazása miatt, illetve terrorszervezetté nyilvánítják a Forradalmi Gárdát.

Az utóbbi intézkedés "azonos szintre helyezi a szervezetet az al-Kaida, a Hamász és az Iszlám Állam nevű terrorszervezetekkel. A terroristákat terroristaként kell kezelni" - fogalmazott Kallas, majd közölte: az üzenet világos, az emberek elnyomásának ára van.

A diplomáciai csatornák az EU és Irán között nyitva maradnak, még a Forradalmi Gárda szankcionálása után is - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

(MTI nyomán)