Háború :: 2026. január 26. 07:48 ::

Kreml: hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében, és kizárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában. Ettől szenved a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere. És valóban, ők inkompetensek - hangsúlyozta interjújában Peszkov.

"Vessenek pillantást arra: hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal?" - fogalmazott az orosz elnök szóvivője. "Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló" - hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: "meg kell várni, amíg elmegy".

Az EU vezetésében ma nincsenek, mondjuk úgy, politikai látnokok. Ezek valamilyen alulképzett, inkompetens funkcionáriusok, akik nem képesek a jövőbe látni, és megérteni a ma fennálló koordinátarendszert - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy szerinte ugyan az európai országok sikeresen megszabadultak az orosz energiahordozóktól való képzelt függőségüktől, de most ezzel az Egyesült Államok függőségébe kerültek. "Kétségtelen, hogy megszabadulván az Oroszországtól való képzelt függőségtől, mostanra az Egyesült Államok függőségébe kerültek. Mert az Oroszországtól való függés képzelt volt, egy olyan kétoldali függőség, amelyben mi mint eladók függtünk tőlük és ők, mint vevők függtek tőlünk. Mindeközben kemény globális konkurencia körülményei között dolgoztunk" - mondta Peszkov. Most, hogy tudatosan visszautasítják az egyik globális termelőt, egy másik globális termelő függésébe kerültek, amely a feltételeket diktálja. "Amikor az ember csapdába kerül, azt a csapdát mások építették. Ez más, ez az ő saját kezük munkája" - értékelte Peszkov.

Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők "időre hajtanak, és sietnek" a tárgyalási folyamatban.

(MTI)