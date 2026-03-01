Háború, Külföld :: 2026. március 1. 09:40 ::

Még a Trump nevű agresszornak áll feljebb

Donald Trump amerikai elnök vasárnap nyilvánosan figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre megtorló csapásokat az Egyesült Államok és Izrael által indított légitámadásokat követően.

"Irán most azt állítja, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha" - írta a filoszemita elnök a Truth Social közösségi platformon. "Jobb, ha ezt nem teszik" - tette hozzá, majd kilátásba helyezte, hogy amennyiben mégis sor kerülne iráni válaszlépésekre, Washington "soha nem látott erejű" csapással reagálna.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a szombati amerikai-izraeli légitámadások az iráni vezetés tanácskozási helyszíneit vették célba.

A több mint 200 halálos áldozattal járó akció - az iráni Vörös Félhold adatai szerint - azonnali választ váltott ki: iráni csapások érték Izraelt és a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai támaszpontokat.

Az Iráni Forradalmi Gárda közleményben esküdött bosszút. Az elit alakulat szerint "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális bázisok ellen".

(MTI nyomán)