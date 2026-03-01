Háború, Külföld :: 2026. március 1. 12:12 ::

Peszeskján: a legfőbb vallási vezető megölése hadüzenet a muszlimoknak

A legfőbb iráni vallási és politikai vezető, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolása "hadüzenet a muszlimok ellen" - jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap.

Közleményében hozzátette, hogy a legfőbb vezető haláláért bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége, és Teherán meg is fog tenni mindent, hogy eleget tegyen ennek a kötelességnek.

Az iráni vezetés vasárnap erősítette meg, hogy Hamenei meghalt az ország elleni előző napi amerikai-izraeli légicsapásokban.

Benjámin Netanjahu izraeli mészáros már szombaton beszélt arról, hogy "ma reggel meglepetésszerű csapást mértünk Hamenei házára Teherán központjában, és számos jel arra utal, hogy ez a zsarnok nincs többé". Később az izraeli hadsereg is beszámolt arról, hogy titkosszolgálati információkon alapuló, "precíz csapást" mért a legfőbb vezető tartózkodási helyére.

Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. "Ma olyan erővel csapunk le rájuk, amilyennel még soha nem találkoztak" - írta az X-en közzétett bejegyzésében.

(MTI nyomán)