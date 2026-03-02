Háború :: 2026. március 2. 13:38 ::

Többen megsebesültek az újabb rakétatámadásokban Izraelben

Rakétatámadások újabb hulláma érkezett Izraelbe hétfőn, többen megsebesültek.

Az újabb hullámban Beér-Seván többen megsebesültek a 12-es kereskedelmi televízió értesülése szerint. Az első jelentések szerint kilencen könnyebben sérültek meg, és jelentős anyagi károk is jelentkeztek a becsapódás nyomán.

A légiriadó után szervezett mentőalakulatok járják be az érintett területeket esetleges újabb sebesültek, áldozatok után kutatva. Az iráni rakéták hétfőn ebédidőben több hullámban egész Izraelt fenyegették, az ország északi, középső és déli részein egyaránt az óvóhelyekre kellett menni.

(MTI)