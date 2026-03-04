Háború, Külföld :: 2026. március 4. 07:47 ::

Belháború és káosz helyett új ajatollah: Hamenei fiát választották legfőbb vezetővé Iránban

Ali Hamenei halálát követően a teheráni szakértői tanács kijelölte az ország új legfőbb vezetőjét, sajtóinformációk szerint a posztot fia, az 56 éves Modzstaba Hamenei veszi át. Értesülések alapján a testület a Forradalmi Gárda nyomására választotta ki az utódot. Ali Hamenei szombaton amerikai–izraeli légitámadásban vesztette életét.



Fotó: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutterstock

A Bild szerint a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács kedden a vallási központnak számító Kom városában ülésezett, ahol szigorú titoktartás mellett határoztak a 86 éves korában meghalt vezető utódlásáról. A támadásban Hamenei felesége, lánya és több közeli rokona meghalt, míg Modzstaba Hamenei túlélte az akciót.

Mivel Ali Hamenei idős kora ellenére sem jelölt ki utódot, sokan azt várták, hogy a hatalmi harcok még nagyobb káoszba taszítják az országot. A New York Times három lehetséges utódról beszélt, köztük az igazságszolgáltatás vezetőjét, Hamenei kabinetfőnökét, valamint a most meghalt legfőbb vezető elődje, Homeini ajatollah unokáját.

Azonban az is elképzelhetőnek tűnt, hogy a hatalmi vákuumban az egyik erőközpont megpróbálja magához ragadni a hatalmat, így a vezetés akár az Iráni Forradalmi Gárda kezébe is kerülhet annak ellenére, hogy az ajatollah utódjáról hivatalosan a 88 vallási vezetőből álló úgynevezett Szakértői Gyűlés döntene. Sajtóhírek szerint tulajdonképpen most ez történt Hamenei fiának hatalomba segítésével.

A nyilvánosság előtt ismeretlenként törhet elő Irán élére

Modzstaba Hameneit az elmúlt években többször is lehetséges utódként emlegették. Ő az elhunyt vezető második legidősebb fia, a beszámolók szerint szoros kapcsolatot ápol az Iráni Forradalmi Gárda testületével.

Nem számít magas rangú vallási vezetőnek, nem töltött be hivatalos tisztséget, nem rendelkezett formális szereppel a rezsimben, kifejezetten ritkán tűnt fel a nyilvánosság előtt.

Az 1989-es iráni alkotmánymódosítás óta a legfőbb vezetői pozíció betöltésének nem feltétele a legmagasabb vallási rang, hanem elsősorban a politikai tekintély számít meghatározónak. Modzstaba Hamenei az iráni–iraki háború idején az iráni fegyveres erőkben szolgált, és jelentős háttérbefolyásra tett szert.

Ali Hamenei fia, bár 2019-ben az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta, a jelentések szerint több mint százmillió dollár értékű befektetési birodalmat irányít, valamint luxus brit ingatlanokhoz és svájci bankszámlákhoz is hozzáfér. Ali Hamenei halála után ideiglenesen Ali Laridzsani, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács vezetője vette át az ország irányítását, akit korábban a legfőbb vezető nem hivatalos utódjaként tartottak számon.