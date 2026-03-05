Háború :: 2026. március 5. 19:19 ::

Vörösfélhold: több mint négyezer polgári épület semmisült meg Iránban

Az amerikai-izraeli csapásokban több mint négyezer polgári épület - 3646 lakóház és 528 üzlet - semmisült meg Iránban - közölte csütörtökön az iráni Vörösfélhold a Telegram-oldalán.

Tizennégy egészségügyi létesítményt is találat ért, köztük kórházak és rehabilitációs központok is vannak. Három klinikának fel kellett függesztenie tevékenységét a bombázás következtében.

A közlés szerint az amerikai-izraeli légicsapásoknak sportlétesítmények is áldozatul estek, Teherán központjában egy kisebb stadion is megsemmisült.

(MTI)