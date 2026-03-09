Háború :: 2026. március 9. 14:30 ::

Törökország F-16-os vadászgépeket telepített Észak-Ciprusra

Törökország hat F-16-os vadászgépet és légvédelmi rendszereket telepített Észak-Ciprusra a közel-keleti térségben kialakult feszültségek miatt - közölte hétfőn a török védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy Ankara a fejleményektől függően további katonai lépésekre is felkészült.

A tárca közleménye szerint a repülőgépeket és a légvédelmi eszközöket a szigeten élő török közösség biztonsága érdekében vezényelték az Észak-ciprusi Török Köztársaságba. A minisztérium közlése szerint a telepítés része az észak-ciprusi állami alakulat védelmének megerősítését szolgáló tervnek.

Az elmúlt napokban több európai ország is növelte katonai jelenlétét Cipruson, miután a múlt héten iráni dróncsapás érte a szigeten található brit Akrotíri légibázist. Biztonsági tisztviselők szerint a drónt az Irán-barát Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom indította.

A szigetország 1974-ben szakadt ketté, miután a görög indíttatásra történt rövid puccsot követően török erők szállták meg az északi részt. Törökország nem ismeri el a sziget déli részét irányító, nemzetközileg elismert görög ciprusi kormányt, ugyanakkor az egyetlen ország, amely elismeri az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot.

Ankara szombaton felszólította Iránt, hogy ne indítson újabb rakétát Törökország irányába. A török vezetés bírálta az európai országok ciprusi katonai telepítéseit is, mert szerintük ezek a lépések növelik annak kockázatát, hogy a sziget belekeveredik a kiszélesedő iráni konfliktusba.

(MTI)