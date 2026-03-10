Háború, Videók :: 2026. március 10. 16:35 ::

Megyeri rabbi: az isteni törvények nem változnak, az amálekitákat meg kell ölni

Ábrahám Róbert készített egy megdöbbentő beszélgetést Megyeri Jonatán rabbival. A podcast eredeti szándéka az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a zsidókat és a keresztény vallás követőit. Ám, aki alaposan odafigyelt a rabbi szavaira, abban egészen más érzések ébredtek - írja a Magyar Jelen.

Jóllehet a felvétel a tavalyi évben készült, azonban a közelmúlt eseményei miatt mindenképpen érdemes feleleveníteni az ott elhangzottakat, hiszen aktuálisabban csengenek, mint valaha.

A bevezetőben a vallásról, a messiásról és a végidőkről beszélgetnek a felek, mely kapcsán Megyeri Jonatán meg is jegyzi, hogy „akár úgy is fogalmazhatnánk, mindketten a messiást várjuk, csak a személyéről vitatkozunk”. Ez itt még csak tényleg részletkérdésnek érződik, ám ahogy a rabbi elkezd beszélni a messiásuk leszállásának körülményeiről, a harmadik templomról, az égő és véres áldozatról, Ábrahám Róbert (11:07-nél) nem tud nem rámutatni, hogy ez a keresztény írásokban az Antikrisztus, azaz a Sátán eljövetelének feleltethető meg. Erre a másik fél részéről nincs válasz, ám az arckifejezését érdemes figyelni.

Negyedóra után tér rá Megyeri Jonatán arra a részre, mely miatt mindenképp aktuálissá vált eme beszélgetés szemlézése. Ez pedig az „amálekiták kiirtására szóló parancsolat”. Az ő történetük szerint az amálekiták egy kánaáni nép voltak, akik rátámadtak a zsidókra, mire istenük megparancsolta Mózesnek, hogy „viseljen háborút az amálekiták ellen”. Ha valaki ezt európai fejjel értelmezné, az rosszul teszi. Itt – ahogyan Megyeri Jonatán is kihangsúlyozza – a parancs egyértelmű: meg kell ölni mindenkit. Férfit, nőt, gyermeket, aggastyánt.

Mindenkit, a nulla napos csecsemőt is.

A rabbi elismeri, ez egy XXI. századi fülnek durva lehet, ugyanakkor kihangsúlyozza:

Az isteni törvények nem változnak. Ami igaz volt háromezer éve, az igaz most is. Az amálekitákat meg kell ölni.

Majd arról beszél, az istenük felismerte, hogy a világ és az emberek gondolkodásmódja megváltozott, ezért „végtelen kegyelméből ma nem tudjuk, kik az amálekiták”.

Bajba lennénk, ha tudnánk, mert akkor meg kellene őket ölnünk. Könyörtelen módon.

Aminek szerinte „rossz sajtója lenne”.

És mi történik akkor, ha eljön a „messiás”, és a „szemekről lehull a hártya”? Nos, ez is kiderül. Ekkor már nem az lesz az érdekes, hogy kik is az amálekiták. Azt ugyanis látni fogja mindenki, de a hártya lehullása nem ezt jelenti, hanem egészen mást. Ahogyan a rabbi fogalmaz, az emberek szeméről hull majd le a hártya, és ők fogják azt mondani:

Áh, már értem! Az amálekitákat azokat tényleg meg kell ölni.

Mert ez az „isteni igazság”.

Lehet hinni az Ószövetségben, az Újszövetségben, lehet elvetni azokat, de azon azért érdemes elgondolkodni, mikor egy ország vezetője, jelen esetben Benjámin Netanjahu előszeretettel idéz az Ószövetségből, akkor az ő szájából vajon mit jelent, mikor az iráni háború kapcsán arról beszél, „emlékezzetek, mit tettek velünk az amálekiták”.





"We remember—and we act."



1 Samuel 15:3



Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox… Netanyahu on Iran war: "We read in this week's Torah portion, 'Remember what Amalek did to you.'""We remember—and we act."1 Samuel 15:3Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox… pic.twitter.com/rMF7JT4xc4 March 2, 2026

Vagy, hogy Izrael vezetésének régi feltett szándéka megépíteni azt a bizonyos harmadik templomot. Vagy azon eltöprengeni, hogy ma a Közel-Keleten az izraeli hegemónia utolsó gátja Irán, melyet amerikai vérrel igyekeznek elpusztítani, mert ők „emlékeznek, mit tettek az amálekiták, és ők cselekednek”.