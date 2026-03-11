Háború :: 2026. március 11. 18:12 ::

Trump megint azt állította, hamarosan véget ér az iráni háború

Az iráni háború hamarosan véget fog érni, "gyakorlatilag nem maradt semmi", amire még csapást lehetne mérni - közölte szerdán Donald Trump amerikai elnök az Axios amerikai hírportálnak adott rövid telefonos interjújában.

"Amikor azt akarom, hogy véget érjen, véget is fog érni" - tette hozzá az amerikai elnök a február 28-án kezdődött amerikai-izraeli légicsapásokra utalva Irán ellen.

Donald Trump már a hét elején is utalt a háború gyors lezárására. Floridában tartott hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni katonai konfliktus "nagyon hamar" véget érhet.

(MTI)