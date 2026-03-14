Háború, Külföld :: 2026. március 14. 11:04 ::

"Isten Pártja" felkészült a hosszú harcra a zsidó terrorállam ellen

A Hezbollah felkészült egy hosszú harcra Izraellel - jelentette be péntek este a libanoni síita mozgalom vezetője, Naím Kászim.

Kászim, aki az iráni konfliktus kirobbanása óta másodszor adott televíziós interjút, leszögezte: "a küzdelem a létért folyik", valamint azt hangoztatta, nem fogják hagyni, hogy a szomszédos Izrael az irányítása alá vonja Libanont.

A Hezbollah szerda óta több száz rakétát indított el Izrael felé. Emiatt Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter közölte, hogy "figyelmeztette" Joseph Aoun libanoni elnököt: ha a libanoni kormány nem képes ellenőrzése alatt tartani az ország déli részét, akkor Izrael veszi át az ellenőrzést. Hozzátette: az izraeli hadsereg utasítást kapott a felkészülésre libanoni műveleteinek kiterjesztéséhez.

Mindeközben szombaton a libanoni egészségügyi minisztérium azt közölte, legkevesebb 12 egészségügyi dolgozó - köztük orvosok és ápolók - vesztette életét Dél-Libanonban egy zsidó terrorállam által elkövetett légicsapás során. A közlemény szerint az akció Burdzs Kalavíja térségénél történt és a mentés jelenleg is zajlik.



Naim Kászim akkor még Hezbollah-alelnök Hasszán Naszrallah elnök beszédét hallgatja Bejrút déli részén 2024. június 19-én, szerdán (fotó: Bilal Hussein/AP)

Szombaton eközben a Gázai övezetben a Hamász felszólította Iránt, hagyjon fel a szomszédos országok elleni támadásaival, egyúttal sürgette a Perzsba-öböl államait, közösen lépjenek fel "az agresszió ellen" és igyekezzenek megőrizni "a köztük lévő testvériséget".

A Hamász ugyanakkor leszögezte: Teheránnak joga van "minden rendelkezésére álló eszközzel, a nemzetközi normákkal és jogszabályokkal összhangban" választ adnia az őt érő izraeli-amerikai támadásokra.

Ugyancsak szombaton az izraeli hadsereg felszólította az északnyugat-iráni Tabríz város ipari területe környékén élőket, hagyják el a területet. A fegyveres erők az üzenetet az X-en tették közzé, jóllehet a héten a világ internetforgalmát figyelő NetBlocks cég azt közölte, hogy Iránban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás. A londoni székhelyű szervezet az X-en közzétett bejegyzése szerint az internetforgalom a szokásosnak alig egy százaléka.

(MTI nyomán)