2026. március 18. 16:12

Kreml: nem tartjuk szükségesnek az európai részvételt a tárgyalóasztalnál

A Kreml határozottan elítéli Irán és más országok vezetőinek megölését - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságírónak

"Határozottan elítéljük azokat a cselekményeket, amelyek célja károkozás a szuverén Irán, a független és önálló Irán, valamint más országok vezetői egészségének, mi több, a megölésük és a likvidálásuk" - mondta.

Hamisnak nevezte a nyugati sajtóban a Teheránnak nyújtott orosz támogatásról megjelent hírek többségét. Felhívta a figyelmet az amerikai hivatalos nyilatkozatokra, amelyek szerint nincs információ arról, hogy Oroszország segítené Iránt a jelenlegi konfliktusban.

Kitért a közel-keleti háború okozta mélyreható energiapiaci megrázkódtatásokra, amelyek, mint mondta, mindenki számára megnehezítik a piacok fejlődési dinamikájának előrejelzését. Közölte, hogy Moszkva nem kapott Európából jelzést arról, hogy legalább párbeszédet kívánna folytatni Oroszországgal az energetikai együttműködésről.

"Másrészt sohase késő. Tudják, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) nyitott a konstruktív párbeszédre és a legégetőbb kérdések tárgyalóasztalnál való megvitatására" - nyilatkozta.

Hozzátette: Oroszország egyelőre azt vizsgálja, hogy nem lenne-e célszerű saját kezdeményezésére leállítania energiaforrásainak az európai piacra való szállítását. Kifejezte a Kreml egyetértését Donald Trump amerikai elnök véleményével, miszerint a jelenlegi európai politikusok színvonala nem olyan, mint az elődjeiké volt.

"Az európaiaktól olyan jelzések érkeztek, hogy helyet akarnak foglalni az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások asztalánál, amit mi nem tartunk szükségesnek és célszerűnek" - közölte Dmitrij Peszkov.

(MTI)