Háború :: 2026. március 19. 19:28 ::

Huszonöt uniós tagállam az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását és a 90 milliárd eurós "hitel" folyósítását sürgette Brüsszelben

A Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozó keretében elfogadott zárónyilatkozat Ukrajnával foglalkozó fejezetében az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását és a 90 milliárd eurós "hitel" folyósítását sürgette az Európai Tanács dokumentumot támogató 25 tagja.

Ukrajna és polgárainak jövője az Európai Unióban van - jelentették ki a dokumentum elfogadását támogató uniós tagállami vezetők, majd hangsúlyozták: az Európai Bizottság értékelését követően, és figyelembe véve, hogy az Európai Unió Tanácsában a vonatkozó munka előrehaladt, azt kérik, hogy késedelem nélkül nyissák meg az első tárgyalási fejezeteket.

Közölték továbbá, hogy az Európai Tanács decemberi döntése nyomán az EU 90 milliárd eurós támogatási "hitelt" nyújt Ukrajnának a 2026-os és 2027-es évre, üdvözlik a hitelnyújtás támogatását az Európai Parlament részéről, és várják az első kifizetést április elejéig.

Hangsúlyozták a pénzügyi hozzájárulás fontosságát és a katonai támogatás fenntartását, különösen a légvédelmi rendszerek, lőszerek, drónok és rakéták eljuttatását Ukrajna energia- és más kiemelt infrastruktúrájának védelme érdekében. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságúnak nevezték Ukrajna védelmi iparának fejlesztését, és megerősítették, hogy továbbra is átfogó politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújtanak az országnak és népének.

Kijelentették, hogy támogatnak egy átfogó, igazságos és tartós békemegállapodást, amelynek az ENSZ Alapokmányán és a nemzetközi jog elvein kell nyugodnia, és amely Ukrajna számára hiteles biztonsági garanciákat nyújt. Üdvözölték a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, és kiemelték: teljes mértékben támogatják Ukrajnát a tárgyalások alatt. Felszólították Oroszországot, hogy egyezzen bele egy teljes, feltétel nélküli és azonnali tűzszünetbe, továbbá kezdjen érdemi tárgyalásokat az igazságos és tartós béke érdekében.

Megerősítették: az Európai Unió és tagállamai továbbra is aktívan részt vesznek a béketeremtés folyamatában, összhangban az uniónak a béke előmozdítására irányuló, a szerződésekben foglalt célkitűzésével. Leszögezték: az ukrajnai békéről nem lehet Ukrajna nélkül dönteni. "Ahhoz, hogy a béke igazságos és tartós legyen, Ukrajna függetlenségének, önállóságának és területi egységének tiszteletben tartása alapvető. A határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, az agresszort nem lehet megjutalmazni, és szavatolni kell Ukrajna hosszú távú biztonságát és önvédelmi képességét" - fogalmaztak.

Elítélték továbbá Oroszországot, amiért szisztematikusan és szándékosan támadja Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját, különösen a fűtési és energiatermelő létesítményeket, majd energetikai támogatást sürgettek, valamint humanitárius és polgári védelmi segítséget Ukrajna számára.

"Az Európai Unió továbbra is eltökélt, hogy fokozza a nyomást Oroszországra, és gyengítse háborús gazdaságát a háború megállítása, az érdemi béketárgyalások érdekében" - fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató tagállami vezetők, majd sürgették az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 20. szankciócsomag mielőbbi elfogadását is.

Közös megállapodás nélküli megoldásra készülnek, példátlan mértékű az Orbánnal szembeni ellenérzés

Az európai uniós tagállamok vezetőinek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy felhagyjon az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását célzó 90 milliárd eurós hitellel szembeni ellenállásával, ezért az EU közös megállapodás nélküli megoldásra készül - közölte a Politico című brüsszeli hírportál uniós diplomaták információira hivatkozva csütörtökön.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó zárt ajtók mögött zajló megbeszéléseinek részleteit ismerő uniós diplomaták a hírportál szerint azt mondták: a mintegy másfél órás tárgyalás nem vezetett eredményre a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításáról. A diplomaták szerint Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta.

Közölték: António Costa, az Európai Tanács elnöke "elfogadhatatlannak" és az EU alapját képező együttműködési feltételek megsértésének nevezte a magyar kormányfő viselkedését, majd rámutatott, hogy eddig egyetlen tagállami vezető sem lépte át e vörös vonalat.

A névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, hogy a tagállami vezetők között az Orbán Viktorral szembeni ellenérzés példátlan mértékű, de az április 12-i választás előtt kevesen akarnak belekeveredni a magyar belpolitikába.

Orbán Viktor a megfogalmazott kritikára válaszul azzal érvelt, hogy vétója jogszerű, míg Fico azt mondta, hogy országa magas árat fizet az olcsó orosz üzemanyag elvesztése miatt - tájékoztattak.

A hírportál emlékeztett: 25 EU-tagállam vezetője csütörtökön zárónyilatkozatot fogadott el Ukrajnáról, amelyben üdvözölték a 90 milliárd eurós kölcsön nyújtásáról szóló döntést, és az első részlet kifizetésére szólítottak fel április elejéig. Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Bizottság kedden uniós misszió küldését ajánlotta fel a Barátság kőolajvezeték ellenőrzésére, a szakértők csoportja ugyanakkor Kijevben ragadt az ukrán engedély megadásának késlekedése miatt. Ráadásul - mint írták - Magyarország és Szlovákia levélben kifogásolta, hogy országaikból senki sem vehetett részt a misszió munkájában.

A nyilatkozó uniós diplomaták úgy ítélték meg, hogy a tagállami vezetők nem látnak lehetőséget a folyósításról szóló megállapodásra, noha többen abban reménykedtek, hogy rá lehet venni Orbán Viktort a decemberi uniós csúcstalálkozón elfogadott megállapodás tiszteletben tartására és a vétó visszavonására.

Az EU azon reménye, hogy Orbán Viktor kollégái, különösen Friedrich Merz német kancellár, elegendő nyomást gyakorolnak a magyar miniszterelnökre ahhoz, hogy megváltoztassa álláspontját, semmivé foszlott - összegzett a brüsszeli hírportál.

(MTI nyomán)