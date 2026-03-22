Háború, Gazdaság :: 2026. március 22. 18:44 ::

Nő a rezsi, drágul az élelmiszer, a bútor és a műszaki cikkek

Az olajválság a közel-keleti konfliktus minden egyes napjával súlyosbodik, ez pedig egyre nagyobb nyomást gyakorol a fogyasztói árakra. Gazdaságkutatók szerint az iráni háború folytatásával nemcsak drágulás jön, hanem az élelmiszerellátás is akadozhat Európában – írja az Economx.

Azt már harmadik hete tapasztaljuk, hogy a közel-keleti háború felhajtja az olajárakat, ami a gazdaság minden területén, a fogyasztásban érezteti közvetlen hatását, nemcsak a benzinkutaknál, hanem a mindennapi életben is.

Német gazdaságkutatók friss elemzései szerint a benzin, a dízel és a fűtőolaj mellett hamarosan az áram, továbbá az élelmiszerek, például a gabonafélék, a hús és a tejtermékek ára is felmegy, és például az építőanyagok, a különböző iparcikkek, mint a bútorok, műszaki eszközök is drágulnak.

A szokásos készleteiktől elzárt, ázsiai országok most szinte bármilyen áron vásárolnak olajat a világpiacon, ami az európai árakat is felhajtja. Több országban már hiány van az üzemanyagokból, az átlagos áremelkedés két-két és fél euró literenként, de a fűtőolaj is drágult, amit közvetlenül nyersolajból állítanak elő.

Az áramárak kis késéssel követik a drágulás trendjét, mivel az előállításához használt gázt is a régióból importálják – hívta fel a figyelmet Thomas Puls, a kölni Német Gazdasági Intézet (IW) szakértője.



Trump már annyit háborúzik a "békéért", hogy azt az európai gazdaság is megérzi(fotó:Kevin Dietsch/Getty Images/AFP)

Számításaik szerint a legrosszabb esetben az olaj ára hordónként 150 dollárra nőhet, ha a konfliktus huzamosabb ideig fennáll. A helyzet bizonytalan, mivel Irán most olyan olajlétesítményeket támad, amelyeket nem lehet gyorsan helyreállítani. Ha az olaj hordónkénti ára meg is áll 100 dolláron, az is körülbelül 40 milliárd eurós veszteséget okozhat a német gazdaságnak a következő két évben – jelezték.

Kicsit később ugyan, de következnek az élelmiszerek, amelyek ára újra felkúszhat egész Európában, így nálunk is.

A Perzsa-öböl ugyanis a műtrágyák jelentős exportőre, amelyek előállítása nagymértékben függ a gáz- és olajáraktól. A növekvő műtrágyaárak pedig a gabona, a hús és a tejtermékek árát is felhajtják.

Ehhez jönnek még a magasabb szállítási költségek: aki gyümölcsöt, zöldséget, kávét vagy fűszereket importál, az már most is érezhetően többet fizet a tengeri és légi áruszállításért.

Ennek végső soron a fogyasztó fizeti meg az árát – mutattak rá az elemzők.

Az IW kiemeli: az építőipart különösen súlyosan érinti a válság, mivel a gépek dízel üzemanyaggal működnek, a cementgyártás energiaigényes, és az anyagszállítás is növeli a költségeket.

Emellett, a műanyagok és a csomagolóanyagok – az elektronikai cikkek, bútorok és háztartási cikkek alapjai – szintén drágulnak, mivel kőolajból készülnek. Az importált elektronikai cikkeket ráadásul többféleképpen érinti a műanyag ára vagy a magasabb energiaköltség a gyártás során, illetve a megugró szállítási költségek.

Az olajválságra nincs gyors megoldás – csak az, hogy az Egyesült Államok és Izrael rendezze a konfliktusát Iránnal. Rövid távon az olajtartalékok kiaknázhatók, viszont hosszú távon a szakértő szerint az egyetlen előrevezető út a fogyasztás következetes csökkentése – például a nehéz tehergépjárművek villamosítása és az energiahatékony termelés révén.

Ez nyilvánvalóan egy maraton – jegyezte meg a német gazdaságkutató.