Háború :: 2026. március 26. 20:46 ::

Trump szerint megvan a lehetősége annak, hogy átvegyék az ellenőrzést az iráni kőolaj felett

Nem lehet tudni, hogy Irán elhelyezett-e akár csak néhány aknát is a Hormuzi-szorosban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök kabinetjének nyilvános ülésén kérdésekre válaszolva kifejtette: annak ellenére, hogy az aknatelepítésre szolgáló iráni hajókat megsemmisítették, lehet néhány robbanóeszköz a hajózási útvonalon, ami önmagában "sok".

"A kérdés nem az, hogy megsemmisítettük-e a katonaságot. Ha valaki úgy hiszi, hogy lehet ott akna, akkor az egy rossz gondolat, és megállítja a dolgokat" - fogalmazott az elnök a Hormuzi-szoros közlekedését akadályozó tényezőkkel kapcsolatban.

Hozzátette, hogy még ha "nagyszerű munkát" végezve az iráni haderő 99 százalékát kiiktatják, a fennmaradó 1 százalék is "elfogadhatatlan", és megjegyezte, hogy ha az 1 százalék egy rakétát fed, amely eltalál egy hajót, akkor az "1 milliárd dollár" kárt jelent.

"Ha 99 százalékos megsemmisítést érünk el, az nem jó" - jelentette ki Donald Trump, hozzátéve, hogy véleménye szerint hamarosan "tisztáznak mindent", miközben Irán egyezséget akar.

Az elnök arról is beszélt, hogy az iráni katonai művelet tervezett időkerete 4-6 hét volt, és az időarányosnál jobban áll, mert jelenleg a 25. napjánál tart.

Donald Trump szerint megvan a lehetősége annak, hogy az Egyesült Államok átvegye az ellenőrzést az iráni kőolaj felett, ahogy ez történt Venezuela esetében, bár jelenleg erről nincs szó. Megjegyezte, hogy Venezuela esetében a kőolaj-kitermelés felügyeletének átvétele jól működött.

Marco Rubio külügyminiszter hozzátette, hogy Venezuela az év első két hónapjában több bevételhez jutott kőolaj-eladás révén, mint tavaly az egész évben. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a bevétel egy, az amerikai pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló számlára érkezik, így annak felhasználását figyelemmel kísérhetik.

(MTI)