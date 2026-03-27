Háború, Külföld :: 2026. március 27. 09:47 ::

Netanjahu folytatja az ultraortodoxoknak udvarlást pészah után

Izraelben az Irán elleni háború miatt életét vesztette egy civil Nahariában és egy újabb katona Dél-Libanonban.

Az izraeli mentőszolgálat jelentette be pénteken, hogy a libanoni határnál fekvő Naharia városban a Hezbollah egyik rakétatámadásában életét vesztette a 43 éves Uri Perec, aki nem jutott el időben óvóhelyre egy becsapódásnál. Egy 50 év körüli férfi, aki mellette tartózkodott, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett,. A mentőszolgálat 13 könnyű sérültről és 11 sokkos állapotba került emberről is beszámolt.

A 21 éves jeruzsálemi Aviad Elchanan Volanszki őrmestert egy páncéltörő rakéta ölte meg Dél-Libanonban. Egy harckocsiban tartózkodott, amikor rájuk támadtak a Hezbollah fegyveresei. Az incidensben további négy katona könnyebben megsebesült.

Az izraeli hadsereg szóvivője újabb evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon lakosainak, különösen Szudzsúd falu lakóinak. A közlemény szerint a Hezbollah tevékenysége miatt az katonaság intenzív műveletre készül ebben a faluban. A lakosokat felszólították, hogy azonnal hagyják el otthonukat, és észak felé, a Zahráni folyón túlra vonuljanak.

Az izraeli légierő csapást mért Irán legfontosabb, rakéták és tengeri aknák gyártását szolgáló fegyvergyárára. amely az ország középső részén, Jazdban található - közölte az izraeli hadsereg szóvivője.

A közlemény szerint a létesítményben olyan fejlett rakétákat terveztek, gyártottak és tároltak, amelyeket hajókról, tengeralattjárókról és helikopterekről lehet indítani tengeri célpontok ellen.

Az izraeli légierő az éjszaka folyamán ballisztikusrakéta-gyártó létesítményeket és légvédelmi rendszereket támadott Irán-szerte - jelentette szintén a hadsereg szóvivője. Teheránban rakétagyártó létesítményeket értek csapások, Nyugat-Iránban pedig az izraeli katonai hírszerzés értékelése alapján indítóállásokat és rakétaraktárakat támadtak.

"A hadsereg megszakítás nélkül folytatja a műveleteket a ballisztikusrakéta-rendszer ellen, hogy csökkentse az Izrael polgárai elleni támadások mértékét" - jelentették.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök a kabinet ülésén bejelentette, hogy a pészah ünnepe után a kormány újra előmozdítja a kötelező katonai szolgálat alóli felmentésről és a szolgálati idő meghosszabbításáról szóló törvényt, az izraeli parlament jogtanácsosa ellenvetése ellenére, miszerint ez sérti a közteherviselés alkotmányos elvét.

"Úgy döntünk, hogy előmozdítjuk ezeket a törvényeket" - mondta Netanjahu az ülésen. "A jogtanácsos feladata, hogy tanácsot adjon. Mi pedig úgy döntünk, hogy ezt előre visszük" -tette hozzá a kormányfő.

A vitatott törvényjavaslat biztosítaná a lakosság ultraortodox csoportjainak felmentését a katonai szolgálat alól, miközben az utóbbi években folyamatosan egyre nagyobb terhek hárulnak a bevonulni kész lakosságra: egyre növekszik a tartalékos szolgálat ideje, és a kötelező sorkatonai szolgálat hosszabbítását is tervezik.

(MTI)