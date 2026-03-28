2026. március 28. 18:30

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az USS Tripoli hadihajó - több ezer katonával a fedélzetén

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő USS Tripoli hadihajója tengerész és tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén – jelentette be a Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) szombaton.

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a CENTCOM közleményében.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 March 28, 2026



A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott, a múlt héten először a The Wall Street Journal napilap számolt be arról, hogy tengerészgyalogosokkal a fedélzetén a partraszállás támogatására tervezett hadihajót az iráni katonai művelet támogatására irányították.

A Trump-adminisztráció eddig hivatalosan nem erősítette meg a hadihajó átirányítását, Marco Rubio külügyminiszter pénteken annyit közölt, hogy a csapaterősítés döntési mozgásteret és rugalmasságot biztosít Donald Trump elnök számára, ha a feltételek megváltoznak. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az iráni katonai konfliktus "heteken, és nem hónapokon belül" véget ér.

Az amerikai hadsereg szombaton arról tett bejelentést, hogy 12 amerikai katona sebesült meg, amikor iráni rakéta- és dróntámadás ért egy Szaúd-Arábiában működő amerikai légi támaszpontot. A Prince Sultan légibázis elleni iráni támadás nyomán két sebesült állapotát "súlyosnak" minősítették.

(MTI)