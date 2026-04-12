Háború :: 2026. április 12. 21:37 ::

Netanjahu Libanonban járt csapatlátogatáson

Dél-Libanonban tett csapatlátogatást Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap, és a Hezbollah síita milícia elleni harcok folytatását helyezte kilátásba.

"A háború folytatódik, a libanoni biztonsági övezetben is" - mondta a kormányfő, akit az irodája idézett. Közölte, hogy Jiszráel Kac védelmi miniszter és Éjal Zamir vezérkari főnök társaságában látogatott el a szomszédos ország déli területeire. Pontos helyszínt azonban nem említett.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg, "köszönhetően ennek a biztonsági övezetnek, elejét tudta venni az inváziós fenyegetésnek Libanon felől". Megfogalmazása szerint "hatalmas sikereket" értek el a Libanonból Izrael északi része ellen indított rakétatámadások elhárításában is, de ezen a téren "van még munka".

Benjámin Netanjahu este videófelvételt is közzétett dél-libanoni látogatásáról, ezen golyóálló mellényben látható katonák körében, akik közül többen maszkot viselnek. A miniszterelnök ezúttal arról biztosított mindenkit, hogy az izraeli hadsereg beavatkozása Libanonban elejét vette annak a veszélynek, hogy az iráni támogatást élvező Hezbollah harcosai behatolnak Izraelbe.

Kac márciusban bejelentette, hogy Izrael a Litáni-folyóig terjedően akarja ellenőrzése alá vonni Libanon déli térségeit. A régióban Izrael már az 1982-es első libanoni háború idején is egy úgynevezett biztonsági övezetet alakított ki, ahonnan 2000-ben vonultak ki az izraeli katonák.

(MTI)