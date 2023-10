Nem volt egy hálás feladat, de hát az ember a becsületét, a tudását, a lelkiismeretét akkor kell mérlegre tegye, amikor valódi tétje van. Választhattam volna a kockázatnélküliség akolmelegét, vagy azt, amit oly sok magyar nemzeti keresztény „bátor” férfi és nő: amikor bármi rizikó van, akkor jólnevelt módon hallgatok, ha pedig nincs semmi vesztenivalóm, akkor kikacsintok, mint Schmidt Mariska asszony, és felfedezem 2023 októberében, hogy mekkora átverés volt a kovidizmus, és hát itt van a csúnya WHO, aki el akarja venni a magyarok szabadságát. Irigylésre méltó éleslátás. Kár, hogy Mariska asszony fókuszából kimaradt, hogy a jó magyarok szabadságának az elvételéhez éppen nemrég a magyar kormány nevében a páholytársa, a jóságos államfő, Kati asszony is asszisztált , amikor tudomásul vette az ENSZ-ben azt a nyilatkozatot, amely egy atomcsapással ér fel az emberi szabadságra nézve. Ez a csillogó szemű kedves Kati asszony úgy adta el a magyarokat a globális Big Pharmának, mint a vágóhídra szánt állatokat a tenyésztő. Kati asszony lelkiismerete miatt ne aggódjanak, majd Böjte Csaba meggyóntatja, ő is jó közbenjáró az Istennél, mint Ferenc pápa , hiszen a kovidizmus idején Böjte is tudta , az oltás a megoldás.