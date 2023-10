Publicisztika :: 2023. október 27. 17:44 ::

Dúró Dóra: A Momentum ott sem volt?

A Mi Hazánk elnökhelyettesének Facebookon közölt válasza Donáth Anna írására, amelyet a Válasz Online nem hajlandó megjelentetni.

Az elmúlt évek egyik legálszentebb és leginkább megtévesztő, tehát hazug publicisztikájával jelentkezett Donáth Anna, amelyben igyekszik eladni a választóknak a Gyurcsány-ellenességet, miközben az Országgyűlésben és az önkormányzatokban is együttműködnek a DK-val, és hét hónap múlva is közös jelöltjeik lesznek Gyurcsányékkal számos helyen. Itt már be is fejezhetném, hiszen maga Donáth Anna a hitelességet nevezi a legfontosabbnak, és ezt még csak nyomokban sem tartalmazza a Momentum, de a fölényeskedő moralizálása még megkíván néhány gondolatot.

Donáth Anna kifogásolja ugyanis, hogy Gyurcsány Ferenc hazudik. Ám okkal merül fel a kérdés, hogy tavaly Donáth Anna milyen meccset nézett? Amikor az ő pártja az ország 106 választókerületéből 32-ben, a legtöbben a DK jelöltjére való szavazásra buzdított, pedig senki nem tartott pisztolyt a fejéhez. Ugyanis Gyurcsány Ferenc hazugságai akkor is ismertek voltak, de a Momentumot ezek nem zavarták. Szó sincs tehát elvekről vagy hitelességről, vegytisztán érdekekről, taktikáról. Amikor a matek úgy jön ki, akkor gond nélkül összefognak bárkivel. Legfeljebb letolnak egy Unicumot.

Legyen világos az is mindenki számára, hogy a Momentum nem önálló politikai szereplő. A Momentum számos vezető politikusának mandátuma Gyurcsány Ferenctől függ. Ha a DK az önkormányzati vagy az országgyűlési választáson ráindít jelölteket a Momentum jelenlegi képviselőire, azok elveszítik mandátumukat. Ezt nyilván nem támogatják. Talán ez is az oka annak a felindultságnak, ami a Momentum tagságában is kialakult a publicisztikát olvasva. Donáth Anna ugyanis úgy akart csatába indulni egy, az övénél sokkal nagyobb és szervezettebb párttal szemben, hogy még a saját hátországát sem sorakoztatta fel maga mögött, nemhogy a külső szereplőket. Ezzel persze az amatőrizmusát ismét megerősítette, ami az egyik legnagyobb gátat is jelenti az egész Momentum számára. De ez az ő bajuk.

Legyen világos tehát: a Momentum tavaly a rövidtávú haszonért feladta a hosszabb távon kifizetődő, persze nehezebb, kockázatosabb, de elvszerű és hiteles utat. Aki egyszer összegyurcsányozta magát, az bizonyította, hogy ezt bármikor megteszi, ha a helyzet úgy hozza. Ezt nem lehet kitörölni a Momentumból, a választók is emlékeznek. Megmutatták, hogy nincs elvi kifogásuk a DK-val való együttműködéssel szemben. Ott volt a pillanat, és döntöttek. Most már látják, hogy rosszul, de ennek nem a matekból, hanem az elvekből kellett volna következnie. De nekik olyanok nincsenek. Pedig ez lenne a hitelesség.

Arra is emlékeznek a választók, hogy az előválasztás első fordulója után melyik párt volt, amely elsőként jelezte az őrült Márki-Zay Péter támogatását? Igen, a Momentum volt. Remek felkészültségéről és stratégiai érzékéről tanúbizonyságot téve, ahogy azóta is oly sokszor. Az ő politikájuk még mindig nem szól másról, mint arról, hogy Gyurcsányabbak legyenek a Gyurcsánynál. Versenyt futnak a DK-val abban, hogy ki tudja alpáribb stílusban és hangosabban szidni a kormányt vagy Orbán Viktort. Ám a hangos szólamok és üres, bugyuta performanszok mögött semmiféle szakmai tartalom vagy érdemi politikai teljesítmény nincs a Momentumnál. Pedig ennyi pénzből akár lehetne is.

Mi történt a 2022-es választás óta? A Momentum nemhogy a Fideszt, de a DK-t sem tudta leváltani - az ellenzéki térfélen, sőt az olló nőtt Gyurcsányék javára. Merthogy hiába próbálkozik most az LMP, a Jobbik vagy a Momentum előállni az önállósággal és a DK-val való szembenállás hangsúlyozásával, valójában nem tudnak a baloldalon sem érdemi alternatívát nyújtani a DK-hoz képest vagy azon kívül. Megértem, hogy ez frusztrálja Donáth Annát is, de ez a hajó elment. Persze valójában nem is akarnak leszállni róla. Fél év múlva nyilván ő maga is az ellenzéki egység mellett fog kampányolni, mindezt a választási rendszerre fogja majd. Holott lett volna más út a Momentumnak is, és ezt épp a Mi Hazánk sikere bizonyítja. De ők nem ezt választják, hanem a Gyurcsánnyal való összefogást. Beléptek az elmúlt harminc évbe. Egyék meg, amit főztek.

Végezetül: távol álljon tőlem, hogy tanácsot adjak, pláne a Momentumnak, amely rendkívül kártékony a magyar közéletben. De ha valaki még mindig nem tudja eldönteni, hogy mit kellene csinálni és azt hogyan, az nem való a politikai pályára. Az alapvető probléma ugyanis az, hogy kizárólag ellenzéki politikában gondolkodnak, holott valójában magyar politikában kellene. Az ellenzékiség nem identitás. Az emberek, a haza szolgálata igen. Ellenzékben is. Mindegy, hogy az ember épp hol ül vagy mit csinál. Persze nem csodálkozom azon, hogy a Momentum ezt nem érti.