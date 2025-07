Publicisztika, Anyaország :: 2025. július 25. 09:17 ::

Magyarország egy független, szuverén gyarmat

Elöljáróban leszögezem, életemben nem hallottam a Kneecap zenekarról, és nem is nagyon érdekelnek. A zenéjüket pláne nem hallgattam meg, és nem is fogom. Az pedig, hogy a színpadon írként palesztin zászlót lobogtatnak, bőven elegendő annak megállapításához, hogy ez bizony egy talán baloldalinak látszó formáció minden zavaros szigetországi jellemzőjével együtt, amelyekre ezúttal sem térek ki. Van elég gond idehaza ugyanis Magyarországon, a független, szuverén izraeli gyarmaton.



Rögzítsük akkor: a Kneecap zenekar tagjairól az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által hozott határozat szerint Mo Chara kitiltása három évre szól.

A rapper beutazását és Magyarországon tartózkodását nemzetbiztonsági okokra hivatkozva utasította el a hatóság. Arra nem tér ki a közlemény, hogy melyik nemzet biztonsági okai miatt lépett életbe az intézkedés, de tény, Magyarország szuverenitását kevésbé határozza meg az együttes zenéje.

A történet nem most kezdődött, hanem évtizedekkel ezelőtt, amikor egy apró, ország nélküli nemzet kezdett terjeszkedésbe a Közel-Keleten. Hosszabb történelmi kitekintésekbe azért nem megyek bele, így ugrok is az időben egy hatalmasat 2023. október 7-re. Az izraeli–palesztin konfliktus ugyanis a Hamász valóban barbár támadása óta, mely finoman fogalmazva legalábbis érdeke lehetett a megtámadott félnek is, kifejezetten felpörgött. Azóta minden antiszemitizmus, ami nem a zsidó narratívát fújja és az izraeli érdekeket szolgálja. Nem bonyolítják túl.

Magyarország, a független, szuverén izraeli gyarmat „jobboldali” kormánya pedig az egyik leghűségesebb csatlósként igyekszik gyarmattartójának minden kívánságát teljesíteni. Izraeli sportolók és csapatok játszhatják mérkőzéseiket a hazai létesítményekben ahogyan csak szeretnének. Még a felmerülő biztonsági kockázatok sem érdeklik a máskor oly óvatos illetékeseket. Most pedig eljutottunk addig, hogy egy, a Sziget nevű balliberális fertőn fellépni készülő szélsőbaloldali zenekart is kitiltanak, ha Izrael azt akarja.

A magyar kormány baja a Szigettel nem a drog és a bűnözés, a szabadosság és a züllés propagálása, nem az LMBTQ-propaganda mértéktelen kiszolgálása. A Kneecap zenekart sem zavaros szigetországi balos nézetei miatt vették górcső alá a médiában és nem a drogliberalizációs dalszövegei miatt akarják kitiltani, hanem azért, mert – el nem ítélhető módon – kiáll az évtizedek óta sanyargatott, oda-vissza lebombázott, megnyomorított palesztin életek és lét mellett. Elég kiállni Izrael ellensége mellett ahhoz, hogy az „antiszemitizmus” bélyegét az útlevelekre nyomva, eddig példátlan lépést hozva kitiltsanak egy zenekart Magyarország területéről.

Az országból, ahol másfél évtizede dübörög és erősödik az LMBTQ-mozgalom, és ahol a magyarverő antifasiszták elvtársai bejelentett tüntetéseket tarthatnak a magyarokat megverő terrorista elvtársaik mellett. Ők ugyanis nem lettek kitiltva, a határon feltartóztatva.

Igaz, a német szélsőbalosok éppen nem zavarják Izrael érdekeit. Sőt, mivel „nácikat” támadtak meg, a Tett és Védelem Alapítvány illetékesei talán még elismerősen csettintettek is a felvételeket nézve. Akár még a Budapest Pride-ot is könnyebben lehetett volna valóban betiltani, amennyiben azt a Mazsihisz követelné, ahogyan tették 2018-ban a Becsület Napjával Köves Slomó megrendelésére. Ilyen hát az élet Magyarországon, a független, szuverén izraeli gyarmaton.

