Antifasiszta belügy?

Bizonyára arról már mindenki hallott, hogy miután aljas módon meggyilkolták Charlie Kirköt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy az Antifát terrorszervezetté fogják nyilvánítani. Észbe kapott erre Orbán Viktor is, és csatlakozott a kezdeményezéshez – legalábbis eddig szavak szintjén, aztán várjuk ki a végét. Bár 2023 óta a Mi Hazánk már több alkalommal követelte ezt, be is nyújtották javaslataikat, a Fidesz például a DK-val egyetemben szavazta le ezeket... De jobb később persze, mint soha.

Ha valóban meglépik, akkor zokszó nélkül kimondom, jól tették.

Most jön a „de” rész. A Fidesznél már régóta tartja magát az a közönséges baromság, hogy a „szélsőjobb és a szélsőbal” tulajdonképpen ugyanaz. Ennek szellemében fogalmazott Koskovics Zoltán, a fideszes Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője is.



Adjuk is át a szót neki, álljon alább teljes egészében az egészen zavaros gondolatmenet:

Az Antifa nem antifasiszta.

Ők keresztényellenesek. Konzervatívellenesek. Fehérellenesek. Zsidóellenesek. A klasszikus liberálisokat is gyűlölik.

A keresztények, a tradicionalisták, a konzervatívok, a zsidók és a klasszikus liberálisok viszont valóban antifasiszták.

Szembeszállunk az Antifa vörös fasizmusával.

Mert ők azok: fasiszták.

És egy terrorszervezet.

Ebből az egészből csak az utolsó mondat igaz, hogy az Antifa terrorszervezet. Miről is van tehát szó? Nem másról, hogy a Koskovics (és ezt sokszor megteszik más fideszesek is) megtette az antifasiszta hitvallást. Nagyon élesen megpróbálta leválasztani az Antifát magáról az antifasizmusról, mielőtt bárkiben is kényelmetlen kérdések fogalmazódtak volna meg, ha ellenzik az Antifát, akkor csak nem fasiszták...?

Természetesen a kóserkonzervatív Fidesz esetében erről szón nincs! Sőt, továbbmegyek, ha valójában az „Antifa fasiszta”, akkor ha majd ha törvényt alkotnak ellene, akkor nyilván azt majd fel lehet használni a szélsőjobboldal ellen is, nem igaz? Hiszen a kettő egy és ugyanaz.

A valóság természetesen az, hogy az Antifa nem fasiszta, hanem erőszakos anarchisták, kommunisták, és egyéb degeneráltak gyülekezete. Mindazoké, amelyek vélhetően nem is léteznének ma, ha a második világháborút a nemzetiszocializmus/fasizmus nyeri meg. De nem így történt, és 1945-ben létrejött az antifasiszta világrend, amelyben az antifasiszták természetszerűleg nagyon különfélék lehetnek, egymást utálhatják is, de azért végső soron mégis antifasiszták. Az Antifa is, a Fidesz is. Ez legyen egy tanulsága a mostani esetnek is, mondom, azon túl, hogy valóban helyes lépés a Fidesz részéről, ha terrorszervezetté nyilvánítja őket.

Henney Viktor - Kuruc.info