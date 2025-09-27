Publicisztika :: 2025. szeptember 27. 16:36 ::

Kereszt a templomon

Különböző történelmi, teológiai okai vannak, hogy a protestáns templomokon nem találunk keresztet, hanem általában csillag, kakas, gömb helyettesíti azt. Egyrészt kellett, hogy az új irányzatot valami megkülönböztesse a katolikustól, de a kálvini „csak az Írás” alapvetése is ellentétes volt a keresztábrázolással. Hovatovább a protestánsok „katolikus külsőségnek” gondolták a kereszt ábrázolását a templomokon, templomokban, de egyébként keresztet sem vetnek. Illetőleg a vallásháborúk idején a katolikus a kereszt nevében (is) háborúztak a protestánsok ellen, így a szimbólum már csak ezért is „kényelmetlen” nekik.

Katolikusként minimum furcsának találom, hogy egy olyan alapvető keresztény szimbólumot, mint a kereszt, nem igen ábrázolnak a protestánsok, de ez most igazából mellékes is. Ami ennél jóval furcsább, hogy a „keresztény nemzeti Fidesz” egyik nehézlövege, az Alapjogokért Központ valószínűleg sem a vallásháborúkról, sem a katolikus és protestáns egyházak közötti különbségekről sem hallott, ugyanis a központ egyik AI által generált reklámplakátján a debreceni református nagytemplom mindkét tornyán keresztet is láthatunk, valamint egy valóságban nem létező, középen látható kiboltosuláson is. Az imént felvázoltak fényében természetesen sem az utóbbi, sem a tornyos esetben nincs ott semmilyen kereszt, de ez szemlátomást nem zavarta a kormánypropagandistákat.



Szemmel láthatóan nem erős a minőségellenőrzés az Alapjogokért Központnál (forrás: 444)

Az esetről a 444 is beszámolt , „durva vallásgyalázásról” beszélnek, ami egyrészt azért túlzás, másrészt nekem ez tök új, hogy a 444 a keresztény vallás bármely irányzatáért aggódni szokott. Mindenesetre két – a „keresztény, nemzethy” kormány tájékozatlanságával együtt három – következtetés is levonható az esetből, nézzük őket sorban!

1. Az első, hogy ez a „kereszt incidens” azért messze nem akkora volumenű szituáció, mint mecsetre vagy zsinagógára félsertést biggyeszteni, pedig a 444 ilyen párhuzamot vont a kettő között.

Ráadásul – mint már írtam – furcsa erről épp tőlük olvasni – de hát ilyen és ehhez hasonló relativitások nem állnak messze a liberális beállítottságú lapoktól. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a kormány nem tette magát ismét röhejessé, de a baloldali sajtónál a kereszténység bármilyen védelme általában maximum csak addig fontos, amíg a NER-t ütni lehet vele.

Nincs ez másképpen más témakörökben sem (gyermekbántalmazás, pedofília stb.), sajnos nem egyforma eréllyel kezelik az elkövetőket – függetlenül attól, melyik politikai oldalhoz tartoznak.

2. Egy magát „keresztényként” beállító kormánynál, ha mindez nem is égbekiáltó vallásgyalázás, de mindenképpen égő malőr, főleg, hogy az alapanyagot kiküldték reklámnak a nagyvilágba. Ha nem nyomnák ennyire magukról, hogy ők bizony „keresztény és nemzeti” alapokon állnak, sokkal kevésbé lenne kínosabb a dolog.



Úgy látom a grafika itt a helyén van, "csak" a szokásos "csak ők védenek meg" mantrát láthatjuk (forrás: Alapjogokért Központ/Facebook)

3. Végül pedig maga a kampány, ha már itt tartunk. A kezdeményezés több ikonikus magyarországi helyszínt is megjelenít, de a lényeg mindenhol ugyanaz.

A baloldali képen boldog magyar emberek élnek a valóságos Paradicsomban, a másik képen pedig migránsok által lezüllesztett országot láthatunk ugyanazon helyszínen.

Az üzenet pedig: „Most biztonságban élünk. De csak egy rossz választás, és ide jutunk.”

Az Alapjogokért Központ – vagyis a Fidesz – tehát azt sugallja, hogy egyedül ők, és csak ők tudják megvédeni az országot a migrációtól, minden más esetben az ország a jobboldali képen látható sötét jövő felé haladna.



Sok hibát vét még az AI, nem érdemes mindenben alapozni rá

Ez a kicsavart, hamis logika a Fidesz rendszerének egyik legrégebbi toposza, melyet – mivel a félelemre építenek – rendkívül nehéz megdönteni, mert a választókat kvázi „túszként” ijesztgetik a sötét alternatívával.

Nyilván a balliberális oldal eleve képtelen helyes irányból közelíteni, hiszen nekik „nem probléma” a bevándorlás kérdése, ellenben mi emlékeztethetünk rá, hogy sajnos a NER sem azt a védőbástyát nyújtja, amit beállítanak magukról.

Egyrészt eltérő mértékben ugyan, de ők is engednek be migránsokat (vagy éppen vendégmunkásokat, akik ki tudja, meddig maradhatnak), másrészt nem kell a magyart közel-keleti migránsokkal ijesztgetni, hiszen vannak nekünk belföldi „ómigránsaink”, akiket éppen a Fidesz töm tele minden földi jóval, miközben védett növényként vigyáz rájuk.

Nos, a keresztes malőrön túl inkább ez az igazi baj ezekkel a plakátokkal. Hamis védelmezői szereppel ruháznak fel egy olyan politikai garnitúrát, mely semmilyen téren nem szolgált rá erre a jelzőre. Mégis rengetegen elhiszik mind a mai napig.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info