Publicisztika, Videók :: 2025. november 29. 18:26 ::

Az oroszlán halála

Az angol címerben három arany oroszlán látható piros háttéren. Ezek az oroszlánok az angol uralkodó szuverenitását szimbolizálják, és a 12. században váltak az ország címerének részévé, részben Oroszlánszívű Richárd királynak köszönhetően. Az angol labdarúgó-válogatott emblémáján is három oroszlán szerepel, ami miatt a becenevük "háromoroszlánosok" lett. Azonban ez az oroszlán egyesek szerint halott, legoptimistább feltételezések szerint is tetszhalott állapotban van.



Forrás: X

Mondják, hogy a kontinentális Európa észjárásával a brit gondolkodásmód, az angol humor furcsa és kifacsart, sajátos. Nem véletlen, hogy a Monty Python nevű komikus társulat is a szigetországból származik.

A Monty Python humora egyszerre abszurd, szürreális és szatirikus. Jellemző rá a teljesen logikátlan, váratlan irányba elmozduló jelenetvezetés, amelyet gyakran hirtelen megszakítások és csavarok tarkítanak. A társulat sajátos stílusát erősítik Terry Gilliam groteszk, kollázsszerű animációi, valamint az a fajta intellektuális humor, amely filozófiai, történelmi vagy irodalmi utalásokra épít. A skiccekben a szereplők sokszor eltúlzott, karikatúraszerű figurákat alakítanak, miközben ironikusan kifigurázzák a társadalmi normákat, a bürokráciát és a tabukat. A gyors tempó, a kiszámíthatatlanság és a nonszensz elemek együtt egy különleges, egyedi humorvilágot hoznak létre, amely a Monty Python védjegye.

Csakhogy a valóság az, hogy ez mára megelevenedett. Ha úgy tetszik, a brit élet védjegyévé kezd válni. Nem lehet ugyanis másként értelmezni azt a hírt, amelyről portálunk is beszámolt, miszerint "Náci zenék" birtoklása és terjesztése miatt börtönbe kerül egy magyar férfi Angliában . A Herefordban élő Gyurcsik Norbertet (Norbert Gyurcsik) tavaly májusban tartóztatták le olyan albumok miatt, amelyek dalszövegei sértették a "terrorizmus elleni törvényeket", és "faji gyűlöletre uszítottak". Október folyamán Gyurcsik bűnösnek vallotta magát három vádpontban – egyrendbeli illegális felvételek terjesztésében és kétrendbeli birtoklásában, a Worcester-i Koronabíróság pedig 40 hónap börtönre ítélte a most 48 éves férfit.

Tehát ma Angliában évekre börtönbe lehet vonulni a rendszernek nem tetsző zenék birtoklásáért. Hangsúlyozom, csak zenék. S itt jön a Monty Pyton, ezt ők demokráciának nevezik.

De söpörjük most félre a keserű humort, mi a valóság az angoloknál?

Először is az, hogy a valódi terroristákat meg nem igazán zargatják (azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy zenék birtoklása terrorizmus lenne...), az iszlamista csoportok a rendőrség szerint nem jelentenek akkora veszélyt, mint a „nácik”.

Még a hivatalos statisztikák szerint is az Egyesült Királyság lakosságának majdnem 20%-a bevándorlóhátterű. Tudjuk jól, hogy születnek ezek a statisztikák, például Magyarországon a magukat cigánynak valló száma nem éri el a 300 ezret sem, de jól tudjuk, hogy számuk már közelíti (ez még erősen optimista becslés) az 1 milliót. Akárhogy is, ha nem is tudjuk a pontos számokat, akkor is láthatja bárki Anglia nagyobb városaiban, Londonban, Manchesterben, és egyéb helyeken, az utcák ma már nem hasonlítanak egy európai város látképére. Afrika és Arábia nyomult be és vetette meg lábát. Ez pedig hozta magával a bűnözés drasztikus növekedését is!

A nagyvárosokban „knife crime” egy szomorú fogalommá vált. Ezek késes támadásokat jelentenek, ezeket pedig nagyrészt migránshátterű bűnözők követik el. Hogy mit jelent ez? Nem kell túlgondolni, pusztán szórakozásból, ha éppen rájön, akkor válogatás nélkül, ki szembe jön vele az utcán vagy a metrón, megkéseli. Annyit, amennyit ér. Rengeteg a halálos áldozat. London muszlim, pakisztáni polgármestere, Sadiq Khan néhány éve azzal az ötlettel állt elő, hogy akkor „be kell tiltani a késeket”... Ez megint csak a Monty Python kategória.

Az elmúlt hónapokban történt azonban egy nagyon mély, szimbolikus esemény.

Minden évben november 11-én (vagy az ahhoz legközelebbi vasárnapon) tartják Angliában a „veteránok napját”, vagy más néven az „emlékezés napját”. Szokás még Angliában „pipacsnapnak” is hívni, ugyanis ezen a napon az emberek pipacsot viselnek. Ilyenkor emlékműveknél koszorúznak, és megemlékeznek az elesett brit katonákról.

Idén egy brit műsorban ezen alkalomból kérdeztek egy második világháborús katonát arról, hogy mit érez, mikor a megemlékező tömegeket látja, mi az üzenete számukra? De a százéves Alec Penstone válasza nem az elvárt volt, és még nem angol szemmel nézve is mélyen megérintő.





"My friends gave their lives FOR WHAT?"



"THE SACRIFICE WASN'T WORTH IT"



This country is SO MUCH WORSE than it was then



He's right

The UK is UNRECOGNISABLE from what this man fought for

True Patriot 🫡🇬🇧 🚨100 YEAR OLD BRITISH VETERAN IS DISGUSTED BY THE STATE OF THE UK"My friends gave their lives FOR WHAT?""THE SACRIFICE WASN'T WORTH IT"This country is SO MUCH WORSE than it was thenHe's rightThe UK is UNRECOGNISABLE from what this man fought forTrue Patriot 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/rudai6cDsx November 7, 2025

A brit háborús veterán ugyanis ennyit mondott:

Mikor végignézek a fehér sírok tömegein, ahol sok száz barátom is nyugszik, azt kell kérdezzem: mégis miért? Ezért az országért, amivé napjainkra vált? Nem, sajnálom. Azt kell mondjam, az áldozat, amit hoztunk, egyáltalán nem érte meg!

A stúdióban döbbenet lett úrrá, csak annyit tudott kinyögni a műsorvezető, „sajnálom”. A mellette ülő afrikai származású másik műsorvezető azért megkérdezte, „mégis mit ért ez alatt?” Erre a katona annyit felelt: „Mi a szabadságért harcoltunk! Ez nem az! Ma rosszabb a helyzet, mint akkor volt!”

Nem szükséges tovább folytatni, hogyan kell értelmezni ezeket a szavakat.

Lantos János – Kuruc.info

Kapcsolódó: